Setur’un hedefinde Atina var

TÜRKİYE'DE marinacılık sektörünün geçmişi kırk dört yıl öncesine dayanıyor. İzmirli duayen sanayici Selçuk Yaşar’ın 1974 yılında Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük tesisi olarak Çeşme’de turizme kazandırdığı Altınyunus, denizciliğimiz açısından da dönüm noktasıdır. Zira ülkemizin ilk özel marinasına sahiptir. Koç Holding şirketlerinden Setur’da 1978 yılında o modern tesisi kiralayarak marina sektörüne adım atmıştır. Günümüzde Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya’daki iştiraklerinde yatçılara beş yıldızlı hizmet sunan Setur, çekirdekten yetişme denizci olan Genel Müdür Emre Doruk’un yönetiminde yeni atılımlara hazırlanıyor.

2012 yılında Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi Follie Follie Group ile birlikte kazanıp yurtdışına açılan Setur Marinas, önemli başarılar elde etti. Tesis devralındığında 20 olan bağlı tekne sayısı günümüzde 151’e ulaştı. Setur Midilli’nin 222 yat kapasiteli olduğu dikkate alındığında kat edilen mesafenin önemi daha iyi anlaşılıyor. Hizmet sektörü son derece zor ve kırılgandır. Müşteriler her zaman mükemmeli ister. Dolayısıyla ifade ettiğim sayısal veriler Setur’un kurum değerlerini oluşturan deneyim, kalite ve güveni Midilli’ye de taşıdığını gösteriyor. Taze bir haber vereyim. Elde ettikleri başarı onlara yurtdışında yeni kapılar açmak üzere. Genel Müdür Emre Doruk’tan aldığım bilgiye göre Atina’da bulunan Alimos Marina ile ciddi biçimde ilgileniyorlar. Dahası yurt içinde ve dışında satışa konu olan birçok tesis takiplerinde.

Fark yaratmak…

Setur’u sektöründe ayrıcalıklı kılan en önemli unsur Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç’un vizyonudur. Rahmi Bey’in doğru işi doğru zamanda ve doğru insanlarla yapması başarıyı kaçınılmaz kılıyor. Setur’un tek varlık alanı elbette marinacılık değil. İki yılda bir düzenledikleri Ege Yat Rallisi ile maviliklere hareket getiriyorlar. Bu yıl yarışan otuz tekne sırasıyla Bodrum, Kos, Kalimnos, Nisos, Simi, Rodos ve Meis rotasında bayrak dalgalandırdı. 190 mil süren ‘8’nci Ege Yat Rallisi’ Kaş Marina’da tamamlandı. Dereceye giren isimler gazetelerde yer aldığı için köşemde tekrarlamıyorum. Ancak A’dan Z’ye hepsini kutluyorum. Konumuza dönecek olursak, Emre Doruk, Kalamış’ın masalsı yıllarında babasının teknesiyle maviliklerle tanışmış ve tüm iş yaşamını Setur’da sürdürmüş başarılı bir profesyonel. Sektörün eskilerinden. Bu nedenle analizleri önemli. Ülkemizin Akdeniz çanağında 24 bin deniz ve kara kapasitesine sahip olduğunu belirten deneyimli isim, bunun yüzde 4’lük bir paya denk düştüğünü ifade ediyor. Kurumlarıyla yıllık sözleşme imzalayan yat sahiplerinin Setur’a ait diğer marinalarda bir ay ücretsiz konaklayabildiğine dikkat çeken Doruk, bu sürenin devamı halinde yarı yarıya fiyat indirimi yaptıklarını da vurguluyor. Sektörün kanaat önderlerinden olan Emre Doruk’un görüşlerine zaman zaman değineceğim. Aynı şekilde marinacılıkta ekol sayılan Setur Çeşme Altınyunus’u ayrıca yazacağım. Zira orada da güzel işlere imza atılıyor. Son bir not… Bu sütunlar Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki diğer marinalarımıza ve tüm denizcilik sektörüne açıktır. Mavi Dünya, sporculardan tekne imalatçılarına, marina işletmecilerinden amatör denizcilere kadar herkesin sesini duyurabileceği objektif bir platformdur. Görüşlerinizi e-posta (hakan.atis@mynet.com) adresime gönderebilirsiniz. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.

Rahmi Koç’un hatırası…

Kitaplar benim için kıymetlidir. Önemli gördüğüm satırları çizerek ve sayfa kenarlarına notlar alarak okurum. Bana önceki hafta Koç Topluluğu Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç tarafından imzalanarak sunulan ‘Tuhafıma Giden Şeyler’ başlıklı eseri de dikkatle okudum. Sosyal yaşama ait dikkat çekici bir manifesto . Toplumsal hayatımızı çevreleyen konulara ait önemli saptamalar içeriyor. Hatırasının büyüklüğü nedeniyle çizerek ve not alarak okumadım. İçeriğiyle ilgili bir konu aklıma takıldığı zaman kendimi yeniden o sayfaların derinliklerinde buluyorum. Maalesef herhangi bir yayın evinden temin edilemiyor. Okumak isteyenlerin Koç Holding’e telefon ederek talep etmeleri gerekiyor. Nazik jesti için Rahmi Bey’e saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu haftalık noktalıyorum. Esen kalın.