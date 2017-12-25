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Selinus plajı paraşütçülerin gözdesi

Gazipaşa'da bulunan Selinus Plajı, yamaç paraşütü sporcularının yeni gözdesi oldu

Selinus plajı paraşütçülerin gözdesi

Gazipaşa'da bulunan Selinus Plajı, yamaç paraşütü sporcularının yeni gözdesi oldu

25 Aralık 2017 Pazartesi 22:44
Selinus plajı paraşütçülerin gözdesi
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ÖZELLİKLE Selinus Plajı'nın stabil rüzgarı, yaz-kış uçuş antrenmanı yapılabilir oluşu, sporcuları Gazipaşa'ya çekiyor. Ayrıca Selinus plajının hemen karşısında yer alan 200 metre yükseklikteki Evliya Tepesinde yapılması planlanan yamaç paraşütü uçuş pisti ise bölgeye ilgiyi artırıyor. Alanya Mahmutlar Yamaç Paraşütü takımından Sedat Narkuz ve öğrencileri Gazipaşa Selinus plajında güzel havada yamaç paraşütü uçuş eğitimi yaptı. Uçuş hocası Narkuz, "Gazipaşa yamaç paraşütü sporu için önemli bir merkez. Burası gerçekten çok güzel çünkü Selinus plajının her yerde bulunmayan stabil bir havası var. Bu da burayı yamaç paraşütü yer eğitimi yapmaya uygun hale getiriyor. Ayrıca Selinus plajının tam karşısında 200 metre yükseklikte bir de tepemiz var. Burası da 4 mevsim uçuşa uygun. Bu tepede yapılacak bir pist Gazipaşa turizmine önemli katkı sağlayacak. Burayı sporculara tesviye ediyorum. Yetkilerimiz bu tepeye pist yapılmasını konusunda yardımcı olursa biz de herkesi buraya davet eder, burada uçuş şenlikleri düzenleriz" dedi. Uçuş eğitimi alan Can Tunç ise "Gazipaşa havası güzel bir yer. Sabahtan beri burada çalışıyoruz. Yamaç paraşütü sporunu tüm arkadaşlara, dostlara tavsiye ediyordum" diye konuştu. Öğrenci Vedat Narkuz da Selinus plajının çok güzel bir yer olduğunu belirterek "Rüzgar var, şimdi biraz yağmur çiseledi, ara verdik. Yamaç paraşütü sporunu herkese tavsiye ediyorum. Uçmak çok güzel bir şey. İnsan ömründe bir kez uçmalı ve bu tadı almalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Selinus PlajıGazipaşa
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