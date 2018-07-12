‘Sektör için en isabetli tercih’

KONU hakkında bir açıklama yapan Cimrin, şöyle konuştu: “Başkanlık Sistemi ve yeni hükümet hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu’nu yeniden Dışişleri Bakanlığı’na getirerek Türkiye’nin dışarıda, Alanya’nın da içerde yıldızının parlamaya devam etmesini sağlayıp hepimizi onurlandırdı. Kendi ana sektörüm turizm konusunda yapılan seçim olan Mehmet Ersoy ben dahil tüm turizmcileri çok mutlu etti. Referandum sürecinde Başkanlık Sistemi’ni anlatırken bakanlıkların dışarıdan atanabilecek olmasının, dolayısıyla Meclis’le sınırlı kalınmayıp konunun profesyonellerinin hızlı bir şekilde siyasi kaygılar gütmeden göreve atanabilmesinin kıymetini yaşayınca fark edeceğimizi anlatmaya çalışmıştık. Yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ETS Grubu’nun ve Maxx Royaller ve Voyage Otelleri’nin sahibi. Sektörümüz için nereden bakarsanız bakın en doğru seçimlerden biri olmuştur. Rabbim başarılarını daim kılsın.”



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 00:41