Sarıkaya: ‘Güçlü bir TÜRSAB için geliyoruz’

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) 16 Ekim’de sandık başına gidecek. Seçim öncesi çalışmalarını sürdüren TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Sarıkaya ilçedeki tüm üyeleri tek tek ziyaret ediyor. Alanya turizmini ve acentaların sorunlarını gündemine alan toplantılar gerçekleştiriyor.

‘TÜRSAB ALANYA İÇİN ÜRETEN BİR KURUM OLACAK’

Alanya turizminin en önemli dinamiklerinden olan TÜRSAB’ın son süreçte gücünü kaybettiğini belirten Sarıkaya “TÜRSAB Alanya BTK, ilçede turizm konusunda söz sahibi kurumlardan biri. Ancak TÜRSAB Alanya’daki gücünü kaybetmiş durumda. Sivil toplum örgütleri ve turizm örgütleri ile birlikte turizm adına projeler yapılması gerekiyor. TÜRSAB sadece acente denetleyen bir kurum değil. TÜRSAB’ın turizm sektörüne de katkılar yapması gerekiyor. Biz TÜRSAB’ı Alanya’nın güçlü ve çalışkan kurumlarından biri haline getireceğiz” dedi.

‘HEM ADALET GETİRECEĞİZ, HEM DE GELİŞECEĞİZ’

Sarıkaya turizm ve hizmet sektöründe eğitimin önemine dikkat çekerek “Tüm esnaflarımız için eğitim programlarımız olacak. Çünkü dünya dijitalleşiyor ve gelişiyor. Bu gelişime ayak uyduramazsak turizmin geleceğini yakalamamız mümkün olmaz. Biz sadece ceza kesmek için uğraşan bir TÜRSAB yönetimi olmayacağız. Hem gelişimi, hem de adaleti sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘KAVGALARIN OLMADIĞI NEZİH BİR TÜRSAB İÇİN’

Son süreçte istifalar ve skandal iddialarla gündeme gelen TÜRSAB Alanya BTK’nın silkelenip yeniden inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Sarıkaya “TÜRSAB Alanya BTK binasını dahi yeniden planlayacağız. Nezih bir ortama kavuşturacağız. Kavgaların olmadığı bir politika izleyeceğiz. Muaffakat sistemini bitireceğiz. Çifte standardı bitireceğiz. TÜRSAB’a yani turizmin ana damarlarından biri olan bu kuruma yakışır şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.