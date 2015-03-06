Şansımız GZP

ITB Berlin Turizm Fuarı'nın ikinci gününde de Alanya standı yoğun ilgi gördü ve gün boyunca turizmcilerin akınına uğradı. İlk gün yansıyan Rusya'daki krizin benzerinin Avrupa pazarında da yaşanacağına yönelik ITB göstergesinin ardından, dün sevindirici bir gelişme yaşandı.

THOMAS COOK GELİYOR

ALANYA turizminin krize gebe turizm sezonunda en büyük kozu Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) olacak. Dünyanın TUI'nin ardından ikinci en büyük tur operatörü olan Thomas Cook, önceki yıllarda Antalya Havalimanı'na uçan 6-7 uçağını iptal edecek ve bu uçakları GZP'ye yönlendirecek.

GZP ANTALYA'DAN UCUZ

THOMAS Cook'un bu kararı almasında, GZP'nin havalimanı hizmetlerinin Antalya'ya nazaran çok daha ucuz olmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Thomas Cook'un Alanya turizmi için son derece önemli olan bu adımını, diğer büyük tur operatörlerinin de takip etmesi bekleniyor.