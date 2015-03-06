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Şansımız GZP

Krize gebe turizm sezonu öncesi merakla beklenen ITB Berlin göstergelerine göre, bu yıl Alanya turizminin en büyük kozu GZP olacak

Şansımız GZP

Krize gebe turizm sezonu öncesi merakla beklenen ITB Berlin göstergelerine göre, bu yıl Alanya turizminin en büyük kozu GZP olacak

06 Mart 2015 Cuma 10:38
Şansımız GZP
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ITB Berlin Turizm Fuarı'nın ikinci gününde de Alanya standı yoğun ilgi gördü ve gün boyunca turizmcilerin akınına uğradı. İlk gün yansıyan Rusya'daki krizin benzerinin Avrupa pazarında da yaşanacağına yönelik ITB göstergesinin ardından, dün sevindirici bir gelişme yaşandı.


THOMAS COOK GELİYOR
ALANYA turizminin krize gebe turizm sezonunda en büyük kozu Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) olacak. Dünyanın TUI'nin ardından ikinci en büyük tur operatörü olan Thomas Cook, önceki yıllarda Antalya Havalimanı'na uçan 6-7 uçağını iptal edecek ve bu uçakları GZP'ye yönlendirecek.  


GZP ANTALYA'DAN UCUZ


THOMAS Cook'un bu kararı almasında, GZP'nin havalimanı hizmetlerinin Antalya'ya nazaran çok daha ucuz olmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Thomas Cook'un Alanya turizmi için son derece önemli olan bu adımını, diğer büyük tur operatörlerinin de takip etmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 06.03.2015 09:51
Anahtar Kelimeler:
GzpBerlin FuarAltso BaşkanıAlanyaTurizm
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mahmut özalp 2015-03-07 11:53:40

gzp değil. gazipaşa o hırsızların mustafa kemal atatürk ün adını gazipaşayı telafuz etmemek için kullandıkları bir kısaltma. ''şansımız gazipaşa''

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