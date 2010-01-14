salon hokeyi şampiyonası başlayacak

14 Ocak 2010 Perşembe 00:00
Çim Hokeyi Federasyonu Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Yunanistan mücadele edecek. Üç gün sürecek şampiyonada Türkiye ilk maçını cuma günü Hırvatistan ile yapacak.
Şampiyona programı şöyle:
15 Ocak Cuma
Saat 11.30 Macaristan - Yunanistan
Saat 12.40 Hırvatistan - Türkiye
Saat 15.00 Ukrayna - Yunanistan
Saat 16.10 Macaristan - Türkiye
16 Ocak Cumartesi
Saat 11.30 Hırvatistan - Ukrayna
Saat 12.40 Türkiye - Yunanistan
Saat 15.00 Macaristan - Ukrayna
Saat 16.10 Yunanistan - Hırvatistan
17 Ocak Pazar
Saat 09.30 Hırvatistan - Macaristan
Saat 10.40 Ukrayna - Türkiye
Saat 12.30 Yarı final müsabakası
Saat 13.40 Final müsabakası
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Son Güncelleme: 27.12.2012 16:06