Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Mavi Balina Whatsapp üzerinden yayılıyor!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Salon hokeyi şampiyonası başlayacak

AVRUPA Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası, 15-17 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.

Salon hokeyi şampiyonası başlayacak

AVRUPA Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası, 15-17 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.

14 Ocak 2010 Perşembe 00:00
Salon hokeyi şampiyonası başlayacak
banner404
 Çim Hokeyi Federasyonu Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Yunanistan mücadele edecek. Üç gün sürecek şampiyonada Türkiye ilk maçını cuma günü Hırvatistan ile yapacak. 
Şampiyona programı şöyle:

15 Ocak Cuma
Saat 11.30 Macaristan - Yunanistan
Saat 12.40 Hırvatistan - Türkiye
Saat 15.00 Ukrayna - Yunanistan
Saat 16.10 Macaristan - Türkiye

16 Ocak Cumartesi

Saat 11.30 Hırvatistan - Ukrayna
Saat 12.40 Türkiye - Yunanistan
Saat 15.00 Macaristan - Ukrayna
Saat 16.10 Yunanistan - Hırvatistan

17 Ocak Pazar
Saat 09.30 Hırvatistan - Macaristan
Saat 10.40 Ukrayna - Türkiye
Saat 12.30 Yarı final müsabakası
Saat 13.40 Final müsabakası
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 27.12.2012 16:06
Anahtar Kelimeler:
salon hokeyi şampiyonası başlayacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turistler de geldi: Sahillere akın!
Turistler de geldi: Sahillere akın!
Türkiye'ye gelmeyen yabancı turisti, Akdeniz'deki en büyük rakip kaptı
Türkiye'ye gelmeyen yabancı turisti, Akdeniz'deki en büyük rakip kaptı
Polonya'dan GZP'ye haftada 5 uçuş
Polonya'dan GZP'ye haftada 5 uçuş

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim