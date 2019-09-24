Şahin'den Thomas Cook açıklaması: 'Paniğe gerek yok'

TOPLANTIYA, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da katılarak, meclis üyeleriyle sağlık alanında fikir alışverişinde bulundu. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Lakadamyalı’nın göreve atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında; “Başarıları ile kendini ispatlamış olan kıymetli hocamızın Alanya’mıza önemli hizmetleri olacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kısacası geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üniversitelerimizin yanındayız” dedi.

Açılış, yoklama ve mazeretlerin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine hitap eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, konuşmasının başında operasyonlarını durdurma kararı alan Thomas Cook Seyahat Acentesi’nin bölgemiz ve ülkemizde yaratacağı etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

ŞAHİN: “PANİĞE GEREK YOK”

Thomas Cook Seyahat Acentesi’nin aldığı kararı büyük bir üzüntü ile karşıladığını belirten Başkan Şahin, konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da turizmcileri rahatlatıcı açıklamayı yaptığına değindi. Başkan Şahin; “Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladığı mesajla İngiltere Misafirlerinin ödemelerinin “İngiltere Kamu Otoritesi” güvencesinde olduğunu ve yine Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları “Kredi Destek Paketi” ni en hızlı biçimde hayata geçireceklerini açıkladı. Bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Özetle, bu aşamada devletimiz gerekli adımları atıyor, paniğe gerek yok! Bizlerde süreci yakından takip ederek üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ŞAHİN: “ALANYA’YA YATIRIM YAPAN KAZANIR”

Litvanya Panevezys Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Odası Utena Şube Müdürü Jurgis Dumbrava ve beraberindeki Litvanyalı iş adamlarının ALTSO ziyareti konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, Litvanyalı iş adamlarını Alanya’ya yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Başkan Şahin, “Litvanyalı misafirlerimize Alanya’mızın huzur dolu, yatırıma açık ve güvenli bir şehir olduğundan bahsedip, Alanya’ya yatırım yapan kazanır mesajı verdik” dedi.

Grosni Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov, Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak’ın özel daveti üzerine gerçekleştirdiği Belarus ziyaretlerini de meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Şahin, burada birbirinden önemli temaslarda bulunup, ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

“BU FİLM TANITIMA BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Ünlü Hollywood Starı Gerard Depardieu ile birlikte oyuncu kadrosunda çok sayıda tanınmış ismin yer alacağı ve tüm çekimleri Alanya’da yapılacak olan Goodbye Alanya filminin Litvanyalı Yapımcısı Vladimir Razarionov ve Alanya Direktörü Ruta Danileviciute ile ‬görüş alışverişinde bulunduğunu açıklayan Başkan Şahin,film projesinin tanıtıma büyük katkı yapacağını söyledi.

ALTSO Meclisi’nin son kısmında söz alan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise sağlık sektörü konusunda meclis üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Lakadamyalı özellikle yeni dönemdeki hedefleri ve işbirliği konularında meclis üyelerini bilgilendirirken, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de başarılarıyla kendisini ispatlamış olan Başhekim Lakadamyalı’nın sağlık alanında Alanya’ya büyük katkılarda bulunacağını ifade etti. Şahin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada hem yükseköğrenime hem de ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.