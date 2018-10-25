Şahin'den konkordato talebinin ardından destek eli

Yasin ARAZ

İDDİAYA göre Yılmazlar A.Ş. avukatı Cengiz Akın, Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne verdiği konkordato dilekçesinde, şirketin halen ticari faaliyetine devam ettiğini, kısa vadeli nakit sıkıntısı nedeniyle kısa vadeli borçları ödemekte zorlandığını belirtti. Şirketin aktiflerinin borçları fazlasıyla karşılayacağının vurgulandığı dilekçede "Dövizin birden yükselmiş olması maliyetleri arttırdı, taşınmaz ve inşaat malzemelerine olan talebi azalttı, bu da nakit sıkıntısına yol açtı" dendi.

ŞAHİN SAHİP ÇIKTI

Konu hakkında Yeni Alanya'ya özel açıklamalarda bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin "Haberi öğrenince büyük bir üzüntü yaşadım. Nazmi Ağabey çok sevdiğim ve çok dürüst bir esnaftır. Kendisiyle de yarın (bugün) iletişime geçeceğim. Neler yapabiliriz, nasıl destek oluruz, araştıracağız. Zordaki esnaflarımızın elinden tutup, yardım edeceğiz. Böyle bir durumda esnafların odamıza da müracaat etmesi gerekiyor. Şükür ki başka bir esnafımızdan böyle talep gelmedi. Gelmemesini de canı gönülden arzu ediyoruz. Kötü günlerin ardından Alanya ekonomisinde geçen sene herkes kendisini kurtardı, bu sene de biraz para kazandı" dedi.

‘MALİYETLER YÜZDE 40 ARTTI’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay, inşaat ve emlak sektörlerinin birbiriyle ilintili olduğunu belirttiği açıklamasında "Bu yıl Alanya’da emlak sektörü yükselişte. Ancak inşaat sektöründe maliyetlerin yüzde 40 oranında artması, bunun yanında konut fiyatlarının artmaması inşaat sektörünün duraklamasına neden oldu. İnşaatçılar maliyetlerini kâr paylarıyla ödemek zorunda kalıyor. Ancak ben Alanya'da konkordatoların artacağını düşünmüyorum" dedi.

‘ALANYA’DA KIŞ ZOR GEÇECEK’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı ise, Alanya’da sezonun henüz yeni bittiği şu günlerde böyle bir şeyin yaşanmasının üzücü olduğunu belirterek, yaşanan gelişmenin Alanya’da kışın zor geçeceğinin habercisi olduğunu kaydetti. Çorbacı “Bunların devamı gelir, bu olay ekonominin içinde bulunduğu durumu özetliyor. Hayırsever işadamlarımızın içinde bulunduğu durum ortadadır.

Kışı düşünemiyorum bile. Umuyoruz ki Alanya'da işadamları bir daha böyle şeyler yaşamak durumunda kalmazlar” diye konuştu.

KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla, alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.