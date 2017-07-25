Sahiller doldu

HAVA sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Akçakoca'da halk plajlara akın etti. Hafta içinde sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta sonunu aratmadı. Ceneviz Kalesi Plajı ile ilçenin mavi bayraklı iki plajından biri olan Çuhallı'da boş alan neredeyse kalmadı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip ve bu yıl ilk kez mavi bayrak alan plaj tamamen doldu. Tatilcilerin kimisi güneşlenirken kimisi denize girerek serinledi.
Çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler ile birlikte en yoğun günlerini yaşayan ilçede diğer plajlarda da yoğunlu yaşandı. Mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı ile diğer plajları tercih eden tatilciler, deniz, güneş ve kumun keyfini çıkardı.
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