Sağlık turizminde hedef "100 bin Rus turist"

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, bu yıl sağlık turizminde yüz bin Rus turist hedeflediklerini bildirdi

Sağlık turizminde hedef "100 bin Rus turist"
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TÜRKİYE, turizmde en çok ziyaretçi aldığı ülkelerden Rusya  Federasyonuna yönelik sağlık ve termal turizm alanında yapılan çalışmalarla ivme  yakalayacak. Tedavi için Almanya ve İsrail'e giden Rus hastalar, artık  Türkiye'nin şifalı sularında hastalıklarına çare bulacak.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, yaptığı açıklamada,  Türkiye'nin termal ve sağlık turizminin dünyada hak ettiği yere getirilebilmesi  önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin termal ve sağlık turizmi konusuna yurt dışında  bilinirliliğini artırmak için bir dizi tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini  anlatan Yılık, "Nicelikli değil, nitelikli turistleri Türkiye'ye getirmek  amacıyla üyelerimizle birlikte tanıtım yapıyoruz." dedi.

2019'un "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesinin  ardından çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Yılık, "Rusya'nın Çelyabinsk,  Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar ve Soçi kentlerinde Türkiye'nin sağlık turizmine  yönelik özel bir tanıtım gerçekleştirdik. Geçen hafta da Moskova'da önemli  temaslarda bulunduk." dedi.

Moskova'daki temasları kapsamında Rus acente, tur operatörü ve sağlık  kuruluşlarına, Türkiye'nin sağlık turizm potansiyeli, termal zenginlikleri,  termal tesisleri ve sağlık kuruluşlarının sunduğu olanakları aktarma fırsatı  bulduklarını ifade eden Yılık, "Konferanslar sonrasında elçiliğimiz ve fahri  konsolosluğumuzun denetimi altında, Türkiye'deki birçok bölgedeki tesislerin  anlaşmalarını imzaladık. Yapmış olduğumuz tanıtımlar sonrasında hastalar da  gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"10 bin Rus turist sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi"

TESTUD Başkanı Yılık, sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin en  az 14-28 gün kadar Türkiye'de kaldıklarına dikkat çekerek, gelen turistin kişi  başı 700 ile 3 bin dolar arasında bir gelir bırakarak Türk ekonomisine katkı  sağlayacağını vurguladı.

Türkiye ve Rusya arasındaki son dönem sıcak ilişkilerin turizme önemli  bir yansıması olduğunu ifade eden Yılık, sağlık ve termal turizmde de bu ivmeyi  yakalamak istediklerini kaydetti. Geçen yıl 2 milyon Rus turistin Türkiye'yi  ziyaret ettiğini hatırlatan Yılık, 10 bin kişinin termal ve sağlık turizmi için  geldiğini bildirdi.

Rusların Türkiye'nin son 15 yıldır sağlık ve termal turizm alanındaki  gelişmelerinden çok haberdar olmadığını, yapılan tanıtımların bu anlamda çok  yararlı olduğunu dile getiren Yılık, "Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda 100 bin  civarında bir turisti, 2019'un tamamı 2020'nin ilk çeyreği için bekliyoruz."  dedi.

"Moskova'nın en büyük hastanesi ile anlaştık"

Türkiye'nin sadece deniz turizminden ibaret olmadığını vurgulayan  Yılık, "Sağlık ve termal alanda da çok iyi bir potansiyele sahip bir ülkeyiz.  Moskova'nın en büyük rehabilitasyon hastanesi ile iş birliği yaptık. Bu iş  birliği kapsamında ise tedavi için İsrail ve Almanya'ya gönderilen hastalar,  artık Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedavi edilecek. Rusya'da ülkemizin  sağlık turizmi ile termal zenginliklerini tanıtma amacıyla başladığımız  yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek." diye konuştu.

18-23 Şubat tarihlerinde tur operatörleri, sağlık çalışanları,  hekimler ve basın mensuplarının oluştuğu Rus heyetin, termal ve sağlık  potansiyelini görmek üzere Türkiye'ye geleceğini ifade aktaran Yılık, heyetin  Dalaman, İzmir Balçova, Çeşme ve İstanbul'da sağlık kuruluşlarını ziyaret  edeceğini, ayrıca bir dizi temaslarda bulunacağını söyledi.

"Kazan'dan kemik iliği nakli için bir hasta İstanbul'a geldi"

Rusların tedavi için genellikle Almanya ve İsrail'e gittiğini ifade  eden Yılık, şunları kaydetti:

"Biz termal sularımızın ne kadar şifalı ve Türkiye'nin topraklarının  ne kadar verimli olduğunu, buna bağlı olarak da sularının mineral değerinin ne  kadar yüksek olduğunu çok iyi anlattık. Hastanelerimizi tanıttık. Sağlık  turizminde onlar da yönlerini artık Türkiye'ye çevirmeye başlıyorlar. Rus  hastalar artık tedavi için Almanya ve İsrail yerine Türkiye'ye gelecek. Bunun ilk  meyvesini de geçtiğimiz ay aldık. Kazan'dan kemik iliği nakli için bir hastayı  İstanbul'a getirdik."AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri, ülkemize kazandırmak." dedi.

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