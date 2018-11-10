Sağlık turizminde büyük buluşma

MEDTIS İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi görüşmeleri Antalya Kervansaray Lara Otel’de başladı. 56 İslam ülkesi ve Müslüman toplulukların yoğun yaşadığı 11 ülkeden toplam 302 sağlık turizmi alım heyeti görüşmelere katılıyor. Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda 2 bin ikili iş görüşmesi yapılacak ve kapsamlı bir heyet sağlık turizmi imkanları için Alanya hastanelerini ziyaret edecek. Ayrıca İslam ülkeleri arasında ‘İyi Niyet Sözleşmesi’ imzalanacak ve İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi kurulacak. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) standında ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ALTAV ve ALSTUD Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Girgin ve Erkan Karadağ Alanya’yı temsil ederek Alanya’nın sağlık turizmi potansiyeli tanıtım çalışmaları için birebir görüşmelerde bulunuyor.