Sağlık Turizmi Konseyi toplandı

7-11 KASIM tarihlerinde Kervansaray Otel’de düzenlenen organizasyona Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de katıldı. Başhekim yardımcıları Uzman Dr. Zeynep Bozkurt, Op. Dr. Ali Gök, İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar ve yardımcısı Ramazan Gülhan, Kalite Yönetim Direktörü Seçil Koç ile Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi çalışanlarının yer aldığı konseyde katılımcılara hastanenin yapmış olduğu sağlık hizmetleri tanıtıldı. Tanıtım sırasında Alanya’ya özgü ürünlerin yer aldığı stantta çeşitli ikramlarda da bulunularak ilçenin tanıtımına katkı sağlandı.

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin standı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. İlginin yoğun olduğu standın misafirleri arasında, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Doç. Dr. Oğuz Özyaral, Antalya Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mehmet Akdağ, Sağlık-Sen Antalya İl Başkanı Sinan Kuluöztürk, organizasyonun ev sahipliğini yapan TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan yer aldı.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar fuarın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bağışlar, "Hastanemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için bugün buradaydık. Hastanemize gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Vermiş olduğumuz hizmetlerimizi anlatırken Alanya’mızın tanıtımına da önem gösterdik. Alanya’nın turizm şehri olması nedeniyle hastanemizde birçok yabancı misafirimizi ağırlamakta, onlara sağlık hizmeti sunmaktayız. Hastalarımız hem tatillerini yapmakta hem de sağlık hizmetlerimizden faydalanmaktadır. Yönetim birimi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Fuar, yarın sona erecek.

