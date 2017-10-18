Sağlık turizmi için imzaladılar

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminin geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı. Fuarlarda sağlık turizminin tanıtımı için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapacaklarını belirten Bakan Numan Kurtulmuş, 2023 sağlık turizmi hedefinin 100 bin yatak kapasitesi olduğunu ifade etti.

TANITIMDA SAĞLIĞA ÖZEL YER

Her iki bakanlığın da tanıtımlarda ünlü Türk hekimlerinden istifade edilmesinin üzerinde önemle durması gerektiğini belirten Kurtulmuş, sağlık turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması için uluslararası tanıtım kampanyalarında sağlığa özel bir yer ayrılması hedeflediklerini söyledi.

‘İKİ ÖNEMLİ STRATEJİK ADIM’

Türkiye turizmi bakımından önümüzdeki dönemde iki önemli stratejik adımın atılmasını fevkalade önemli bulduklarını ifade eden Bakan Kurtulmuş, bunlardan bir tanesinin pazarların çeşitlendirilmesi, diğerinin ise turizm alanındaki ürün çeşitlendirilmesi olduğunu söyledi.

‘TERMAL POTANSİYELİNE DİKKAT’

Türkiye’nin termal kaynaklar bakımından dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer aldığının altını çizen Bakan Kurtulmuş, farklı boyutlarda 180 kaplıca tesisin olmasına rağmen bu alandaki büyük potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirtti.

Kurtulmuş, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Avrupalı ve Rus turistlerin dışında Türkiye’nin özellikle dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındıran Uzak Doğu Asya ülkelerine açılması ve yeni, güçlü orta sınıflara sahip olan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere, bu ülkelerde Türkiye’nin turizm potansiyelini artıracak çalışmalar yapması önemli stratejik hedeflerimizden birisidir. Bir diğeri ise sağlık turizmi ile ilgili olan alandır. Türkiye sadece deniz ve güneş turizminin ötesinde, fevkalade büyük kabiliyetleri, turizm potansiyeli olan bir ülkedir. Bunlardan birisi de sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, spor turizmi gibi çeşitli alanlarda turizm alanındaki ürünleri de çeşitlendirmek için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’nin sağlık alanında gelmiş olduğu potansiyeli göz önünde bulundurursak, sağlık alanında yapılacak iş birliğinin Türkiye’nin turizmine çok büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

‘BUNUN İYİ TANITILMASI GEREKİR’

Türkiye günümüzde dünya ölçeğinde önemli sağlık tesislerine sahiptir. Türkiye, artık dünyanın dört bir tarafından insanların, tedavi olmak için tercih ettikleri bir destinasyon haline gelmiştir. Bunun iyi bir şekilde tanıtılması gerekiyor. Medikal, termal turizmi ve özellikle yaşlı bakım alanındaki Türkiye’nin potansiyellerini biliyoruz. Termal alan yeterince değerlendirmediğimiz bir alandır. Termal kaynaklar bakımından dünya 7’ncisi, Avrupa 1’incisiyiz. İki turizm türü uzun süre kalmayı gerektiriyor. Bunlardan biri termal turizmdir. Hastalar en az 10-15 gün burada kalıyor. Ayrıca termal kaynaklardan yararlanmak için gelen turistlerin yüzde 80’i de yanında bir refakatçi getiriyor. Dolayısıyla bu alan önemli bir alandır. Bunun için de fevkalade ciddi bir iş birliğini inşallah gerçekleştireceğiz.

YIL BOYU SAĞLIK TURİZMİ

Dünya nüfusunun yüzde 3’ünün sağlık hizmeti almak için başka ülkelere gittiğine dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bunun da büyük bir potansiyel olduğunu görmemiz gerekiyor. Bizim bu alandaki bütün çalışmalarımızı, uluslararası standartlara sahip bir sağlık hizmetini mutlaka ortaya koymak yönünde yapmamız lazım. Böyle bir kalitemiz var ancak bu kaliteyi biraz daha artırmamız lazım hem medikal hem termal hem de yaşlı bakım alanlarında. Aynı zamanda bunun bütün yıl boyunca sürebilecek bir etkinlik haline getirilmesi önemlidir. Bundan sonraki süreçte bu alanlara dikkat edeceğiz ve bizim mutlaka uluslararası standartlarda var olan bu sağlık hizmetlerimizi yıl boyunca sürdürebilecek potansiyele ulaşacağız.”

‘AVRUPALILAR SAĞLIK İÇİN GELİYOR’

Türkiye’de artık yapılamayacak hiçbir ameliyatın, hiçbir tıbbi müdahalenin olmadığını bildiklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, bunun fevkalade sevindirici olduğuna vurgu yaparak, “Bizim çocukluk ve gençliğimizde çok ağır olmayan hastalar bile yurt dışına gidip tedavi imkanları ararlardı. Milli gelirleri bizden çok yüksek olan Avrupa ülkelerinden bile şimdi turistlerin sağlık, tedavi, ameliyat amacıyla Türkiye’ye geldiklerini ve sağlık hizmeti almakta olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu alanda yapılacak olan çalışmaların fevkalade değerli ve önemli olduğu açıktır” dedi.

SAĞLIK DİPLOMASİSİ VE İŞBİRLİĞİ

Önümüzdeki dönemde turizm sektörünün en hızlı gelişen dalının sağlık turizmi olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bunun bir sağlık turizmi diplomasisi çerçevesinde yerine getirilmesi lazım. Bu da hem kurumların potansiyelleri ve kabiliyetlerini iyi kullanabilmeleri hem de kurumların aralarındaki iş birliğinin artırabilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bir sağlık diplomasisi çerçevesinde hem Sağlık Bakanlığımız hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız iş birliğini çok yüksek seviyelere çıkaracaktır.”

‘MARKA DEĞERİ ARTTIRILACAK’

Türkiye’nin tanıtımı için yapılması gereken en önemli hususlardan birisinin Türkiye değerinin, markasının çoğaltılması, artırılması ve güçlendirilmesi olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu anlamda da tanıtımda sürekliliğin esas olduğunu hepimiz biliyoruz. İstikrarın sağlanabilmesi için sürdürülebilir bir marka değerinin oluşmasının önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin yurt dışında tanıtılması önemlidir.

YENİ SAĞLIK TURİZMİ MERKEZLERİ

Bu vesileyle, meşhur Türk hekimlerinin birer tanıtım yüzü olarak özellikle yurt dışındaki sağlık etkinliklerinde kendilerinden istifade edilmesi ve böylece uluslararası alanda, sağlık tanıtım kampanyalarına özel bir önem verilmesi bu iş birliği protokolümüz çerçevesinde her iki bakanlığın da önemle üzerinde durması gereken alanlardır. Ayrıca medikal, termal ve ileri yaş tıp turizmi ile ilgili olarak belli merkezlerimizi daha da güçlendirmemiz lazım. Ankara, İstanbul, Antalya, Afyon Denizli gibi merkezlerin yanına yeni merkezler katabilmemiz ve böylece bu alanlarda da çok güçlü bir şekilde şehirlerimiz üzerinden bu marka değerini artıracak çalışmaları ortaya koyabilmemiz lazım.”

‘HEDEF 100 BİN YATAK’

Yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım fuarlarında da sağlık turizminin tanıtılmasında Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket edeceklerini aktaran Bakan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca yurt dışında gerçekleştirilen birçok turizm etkinliğinde, özellikle fuar etkinliklerinde Sağlık Bakanlığımızın stant açması, yine tanınmış doktorlarımız başta olmak üzere, önemli tanıtım yüzleriyle birlikte bu fuarlarda yer almasının sağlanması için Bakanlık olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. Türkiye’nin bu üç alandaki; medikal, termal ve ileri yaş bakımıyla ilgili alanlarda çok kısa bir süre içerisinde bir dünya markası olması, sağlık için insanların Türkiye’yi daha fazla tercih ettikleri bir ülke haline gelmesi için çalışacağız, çabalayacağız. Her iki Bakanlık da kendi hedefleri bakımından çalışmalarını ortaya koyacak. Bizim 2023 sağlık turizmindeki hedefimiz 100 bin yatak kapasitesine ulaşabilmektir. Şu andaki seviyemiz 57 bin yatak kapasitesidir. Muazzam bir potansiyelimiz var.”