Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.435
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8362
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
banner468

Sağlık turizmi için dev adım

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en önemli turizm türlerinden sağlık turizmi için bir araya geliyor

Sağlık turizmi için dev adım

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’nin en önemli turizm türlerinden sağlık turizmi için bir araya geliyor

15 Ekim 2017 Pazar 22:12
Sağlık turizmi için dev adım
banner404

SAĞLIK turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması amacıyla iki Bakanlık arasında “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü” imzalanıyor. Bakanlar Numan Kurtulmuş ile Ahmet Demircan arasında imzalanacak protokol dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’nin en önemli turizm türlerinden sağlık turizminin dünyaya tanıtılması amacıyla iki Bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Sağlık turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması için yapılacak protokol ile sağlığa uluslararası tanıtım kampanyalarında özel bir yer ayrılacak. Dünyaca tanınmış Türk hekimleri ise, yurtdışı organizasyonlarda, Türkiye’deki başarılı sağlık operasyonlarını anlatacak. Türkiye’yi dünyada bir sağlık destinasyonuna dönüştürmek üzere hazırlanan “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü” Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını bir araya getirecek. Bakanlar Numan Kurtulmuş ile Ahmet Demircan arasında imzalanacak protokol sonrasında sürdürülecek iş birliğinin, dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturması hedefleniyor.   
TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK OPERASYONLARI DÜNYAYA ANLATILACAK
Körfez Arap ülkeleri ile komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, dünya ülkelerinden ziyaretçileri sağlık için Türkiye çekecek protokol, turistik değerler ve geleneksel Türk misafirperverliğini öne çıkartıyor.
Kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmeti anlayışı ile dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturması amaçlanan tanıtım protokolü çerçevesinde, medikal, termal ve ileri yaş turizmi alanlarında, her iki Bakanlığın da hazırlayacağı görsel ve işitsel tanıtım materyalleri ilgili mecralarda paylaşılacak. Ankara, Antalya, İstanbul, Denizli, Afyon ile İzmir öncelikli olmak üzere, sağlık turizmi alanında dünyada etkin basın-yayın organları, blogger, acenta ve sigorta şirketlerinin de iki Bakanlık tarafından Türkiye’de ağırlanması sağlanacak. Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı sağlık operasyonlarının dünyaya anlatılacağı iş birliği çalışması, uluslararası turizm fuarlarında Sağlık Bakanlığına stand açma imkânı sunacak. Türkiye’nin dünyaca tanınmış hekimlerinin ise, sağlık turizmi için düzenlenecek yurt dışı etkinliklerde, adeta birer tanıtım yüzü olarak, ülkemizde gerçekleştirilen başarılı operasyonları anlatmaları sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak iş birliğine yönelik protokol 18 Ekim’de imzalanacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Ile Kültür Ve Turizm BakanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı arttı
Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı arttı
'Alanya'da her ev turizmden kazanıyor'
'Alanya'da her ev turizmden kazanıyor'
Alanya'da sahil güvenlik gemisi dalış turizmi için batırıldı
Alanya'da sahil güvenlik gemisi dalış turizmi için batırıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim