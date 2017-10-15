Sağlık turizmi için dev adım

SAĞLIK turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması amacıyla iki Bakanlık arasında “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü” imzalanıyor. Bakanlar Numan Kurtulmuş ile Ahmet Demircan arasında imzalanacak protokol dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturmayı hedefliyor. Türkiye’nin en önemli turizm türlerinden sağlık turizminin dünyaya tanıtılması amacıyla iki Bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalanacak. Sağlık turizminin dünyadaki büyüme hızının, Türkiye’nin turizm gelirlerine de yansıması için yapılacak protokol ile sağlığa uluslararası tanıtım kampanyalarında özel bir yer ayrılacak. Dünyaca tanınmış Türk hekimleri ise, yurtdışı organizasyonlarda, Türkiye’deki başarılı sağlık operasyonlarını anlatacak. Türkiye’yi dünyada bir sağlık destinasyonuna dönüştürmek üzere hazırlanan “Sağlık Turizminin Tanıtımı İşbirliği Protokolü” Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını bir araya getirecek. Bakanlar Numan Kurtulmuş ile Ahmet Demircan arasında imzalanacak protokol sonrasında sürdürülecek iş birliğinin, dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK OPERASYONLARI DÜNYAYA ANLATILACAK

Körfez Arap ülkeleri ile komşu ülkeler öncelikli olmak üzere, dünya ülkelerinden ziyaretçileri sağlık için Türkiye çekecek protokol, turistik değerler ve geleneksel Türk misafirperverliğini öne çıkartıyor.

Kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmeti anlayışı ile dünyada ‘Sağlık için Türkiye’ algısı oluşturması amaçlanan tanıtım protokolü çerçevesinde, medikal, termal ve ileri yaş turizmi alanlarında, her iki Bakanlığın da hazırlayacağı görsel ve işitsel tanıtım materyalleri ilgili mecralarda paylaşılacak. Ankara, Antalya, İstanbul, Denizli, Afyon ile İzmir öncelikli olmak üzere, sağlık turizmi alanında dünyada etkin basın-yayın organları, blogger, acenta ve sigorta şirketlerinin de iki Bakanlık tarafından Türkiye’de ağırlanması sağlanacak. Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı sağlık operasyonlarının dünyaya anlatılacağı iş birliği çalışması, uluslararası turizm fuarlarında Sağlık Bakanlığına stand açma imkânı sunacak. Türkiye’nin dünyaca tanınmış hekimlerinin ise, sağlık turizmi için düzenlenecek yurt dışı etkinliklerde, adeta birer tanıtım yüzü olarak, ülkemizde gerçekleştirilen başarılı operasyonları anlatmaları sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak iş birliğine yönelik protokol 18 Ekim’de imzalanacak.