Rusya’nın Antalya Başkonsolosu: Rus turist sayısında rekora gidiliyor

RUSYA'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl Antalya’nın tatil beldelerini 4.8 milyon Rus turist ziyaret etti. Bu yılın başından itibaren ise şehir, 2.7 milyon vatandaşımızı misafir etti. Yılsonunda bu sayının 5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Şehre yönelik turist akını, her yıl yüzde 15 ila 20 oranında artış gösteriyor. Eğer bu gelenek devamlılığını korursa, Türkiye’nin güney sahillerine rekor bir talep göreceğiz” dedi ve ekledi: “Uluslararası Antalya Havaalanı’na tatil sezonunda 40’tan fazla Rus şehrinden günde 100 uçak iniyor.” Başkonsolos’un açıklamalarında değindiği meselelerin bir diğeri ise, Rus turistlerin otellerdeki yetersiz koşul ve hizmetlerden şikâyetçi olması.

‘ARTAN FİYATLARDAN ÖTÜRÜ RUSLAR DAHA MAKUL FİYATLI OTELLERİ TERCİH EDİYOR, ANCAK BEKLEDİKLERİ KALİTEDE BİR HİZMET GÖREMİYORLAR’

“Rus vatandaşlar, yıl içerisinde pek çok sebeple başkonsolosluğumuzu ziyaret ederler. Kimi zaman ise sorunlarına yardımcı olmamız mümkün olmuyor. Bunların en önemlisi ise, otellerin hizmet kalitesine dair bulundukları şikâyetler. Söz konusu şikâyetler çoğu zaman, turist ve turizm acentası arasında imzalanan sözleşmeden kaynaklanmakta. Özellikle son yıllarda bu şikâyetlerin arttığını gözlemliyoruz” diyen Rogoza şöyle devam etti: “Bunun nedeni ise muhtemelen artan fiyatlardan ötürü Rusların daha makul fiyatlı otellere yönelmesi ve neticesinde de bekledikleri kalitede bir hizmet görmemeleri.” Anlattığına göre turistler, otelden umduklarını bulamadıkları takdirde anlaşmalı oldukları tur şirketine şikâyette bulunabilirler. Turistler söz konusu şikâyetlerini Rus tüketici hakları denetçisi Rospotrebnadzor ve turizm ajansı Rosturizm gibi devlet kurumlarına da iletebilirler. Ancak şikâyetlerinin, fotoğraf ya da video kaydı gibi kanıtlarla desteklenmesi bekleniyor. Rogoza, “Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımız bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldıkları takdirde, tur şirketi ve otelle iletişime geçerek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

‘TÜRKİYE’NİN GÜNEY SAHİLLERİNDE YAŞANAN KAZALARDA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU’

Bunların yanında Başkonsolos’un açıklamalarına göre, bu yıl Antalya’da yaşanan trafik kazalarında beş Rus vatandaşı hayatını kaybederken onlarcası da yaralandı. Rogoza, “2019’un birinci yarısında Türkiye’nin güney sahillerinde yaşanan kazalarda gözle görülür bir artış söz konusu. Kazalar sonucu hayatını kaybeden, yaralanan ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sayısı onları buldu. Bu durum ise, özellikle yayaların can güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Kara yolu ve kaldırımlarda vuku bulan 16 trafik kazası vakası kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi farklı derecelerde yaralanırken, 5 Rus vatandaşı da hayatını kaybetti” dedi. Antalya Başkonsolosu, olası kazaları önlemek amacıyla tatil için gelen turistlere özenli ve dikkatli olmaları, aynı zamanda karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uymaları hatırlatmasında bulunduklarını belirtti.

‘TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN 100’DEN FAZLA TURİST, GÜNLÜK YOLCULUKLARINDA BİR KAZAYA ŞAHİT OLDUKLARINI ANLATTI’

Rogoza, ülkeyi ziyaret eden 100’den fazla turistin toplu taşıma ya da taksi ile gerçekleştirdikleri günlük yolculuklarında bir kazaya şahit olduklarını aktarıyor ve bunun en önemli gerekçelerinin hız limitlerine uyulmaması, dikkatsizlik ve tatil sezonunun getirdiği kalabalık olduğunu ekledi.

‘KAZAZEDE YA DA TANIKLAR, HER KOŞULDA BAŞKONSOLOSLUĞA BAŞVURABİLİRLER’

Rus Başkonsolos şöyle devam etti: “Kazazede ya da tanıklar, her koşulda başkonsolosluğa başvurabilirler. Kendilerini gerekli tüm yardımı sağlayacağımız konusunda temin ederim. Hukuki destek almak isteyenlere ise, Rusça bilen avukatlarla beraber ilerlemelerini öneriyoruz. Söz konusu avukatların listesi ise internet sitemizde mevcut” diyerek sözlerini noktaladı.