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Rusya'dan Türkiye'ye 905 bin kişiyi kapsayan turist yasağı

Türkiye, 2018 yılında da Rus İç İşleri Bakanlığına mensup çalışanların tatile gitmesinin yasak olduğu ülkeler arasında yer aldı

Rusya'dan Türkiye'ye 905 bin kişiyi kapsayan turist yasağı

Türkiye, 2018 yılında da Rus İç İşleri Bakanlığına mensup çalışanların tatile gitmesinin yasak olduğu ülkeler arasında yer aldı

13 Ocak 2018 Cumartesi 23:43
Rusya'dan Türkiye'ye 905 bin kişiyi kapsayan turist yasağı
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RUSYA'DA İçişleri Bakanlığı mensuplarının tatil amaçlı olarak gitmesine izin verilen ülkelerin listesi güncelleyerek yeniden yayınlandı. Türkiye bu sene de listede yer almadı ve "yasak ülkeler" listesinde kaldı. 2015-2016 sezonundan Türkiye'ye İçişleri mensuplarının gidişine engel yoktu. RBC ajansının bildirdiğine göre, Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı personellerin ziyaret etmesine izin verilen ülkelerin sayısı 30’a indirildi.

YASAKLI VE SERBSET ÜLKELER

TürkRus.com'da yer alan ghabere göre, Rus güvenlik güçlerinin Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan, Özbekistan, Vietnam, Çin, Küba gibi ülkelere gitmesine izin verilirken; Türkiye, Mısır, Fas, Tunus ve Tayland listede yer almadı. Yasak listesi 13 ülkeden oluşuyor. 

FSB ve İçişleri Bakanlığı daha önce de mensuplarının ülke dışına çıkmaması yönünde bir tavsiye yayınlamış, bunun üzerine üst düzey subaylar pasaportlarını ilgili birimlere teslim etmişti. Karara gerekçe olarak "devlet sırlarının korunması" gerekliliği gösterilmişti.

Dün medyaya yansıyan son kararda ise "askeri-politik, kriminolojik, epidemik" kriterlere göre değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Diğer yandan MK'ya konuşan Moskova Polis Sendikası yetkilisi Mihail Paşkin, "Bu sınırlamalar polislerin tamamını kapsamıyor. Sadece gizli bilgilere ulaşma imkanı olan yüzde10-20'lik kısmı kapsıyor. Diğerleri istedikleri yerde tatil yapabilirler.'' dedi. 

Rusya’da “devlet sırrı” başlıklı federal yasa taslağı, önemli pozisyonlarda görev alan yurttaşların yurt dışına çıkışına geçici olarak yasak getirilebilmesine imkan tanıyor.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2018 00:58
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rusya dan türkiye ye bin kişiyi kapsayan turist yasağı
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