Rusya’dan bomba haber! Thomas Cook Biblio Globus’u satın alıyor

Rusya seyahat pazarında tüm dengeleri alt-üst edecek bir satın alma gerçekleşmek üzere.

Rusya’dan bomba haber! Thomas Cook Biblio Globus’u satın alıyor
banner404

RUSYA seyahat pazarında tüm dengeleri değiştirecek bir satın alma için görüşmeler yürütülüyor. Edinilen bilgiyle göre, Thomas Cook, ülkenin en büyük tur operatörlerinden Biblio Globus’u satın alıyor. Söz konusu satış gerçekleştirdiğinde Thomas Cook, Rusya turizm pazarındaki en büyük paya sahip olacak. Bilindiği üzere Thomas Cook 2011 yılında Rusya'nın en eski tur operatörü olan Inturist’i satın alarak Rusya seyahat pazarına girmişti. Thomas Cook bu hamleyle Rusya pazarındaki konumunu daha da güçlendirirken, yıllık turist sayısı yaklaşık 5 milyona ulaşan dev bir tur operatörü doğmuş olacak.

Kaynak: Turizm Güncel

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ABD: Suriye'den çekilme takvimimiz bulunmuyor
ABD: Suriye'den çekilme takvimimiz bulunmuyor
  1. DÜNYA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner534

banner518

banner481

banner472