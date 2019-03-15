Rusya’dan bomba haber! Thomas Cook Biblio Globus’u satın alıyor

RUSYA seyahat pazarında tüm dengeleri değiştirecek bir satın alma için görüşmeler yürütülüyor. Edinilen bilgiyle göre, Thomas Cook, ülkenin en büyük tur operatörlerinden Biblio Globus’u satın alıyor. Söz konusu satış gerçekleştirdiğinde Thomas Cook, Rusya turizm pazarındaki en büyük paya sahip olacak. Bilindiği üzere Thomas Cook 2011 yılında Rusya'nın en eski tur operatörü olan Inturist’i satın alarak Rusya seyahat pazarına girmişti. Thomas Cook bu hamleyle Rusya pazarındaki konumunu daha da güçlendirirken, yıllık turist sayısı yaklaşık 5 milyona ulaşan dev bir tur operatörü doğmuş olacak.

Kaynak: Turizm Güncel