Rusya'dan Antalya'ya gelen uçaklar nasıl desteklenecek?

HABERTÜRK yazarı Güntay Şimşek, MITT Moskova fuarı izlenimlerini bugünkü köşesinde kaleme aldı. Rusya krizinin önüne geçilmesi için bir an önce önlem alınmasını isteyen Şimşek, hükümetin havayollarına vereceği destek konusunda haksız uygulamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.
İşte, Şimşek'in yazısından bazı önemli saptamalar;
Rusya’da ekonomik krizin had safhada hissediliyor olması, son yıllardaki iyi münasebetlere, iki tarafın isteği dışında bir müdahale anlamına da geliyor. Bu yüzden de Ruslar önümüzdeki günler için tedirginlik yaşıyor. Eğer önlerini görebilecek bir atmosfer oluşursa, toparlanma da o derece hızlı olabilir. Bu morali sağlayacak gelişmelere Türk turizmciler de katkı sağlayabilirler.
Ayrıca bazı turizmciler Rusların, Türkiye’ye pasaport yerine kimlikleriyle gelmelerinin önünü açacak bir düzenleme istiyor. Böylece bizi tercih edeceklerine ve pasaportu olmayanların da pazara dahil olacağına vurgu yapıyorlar.
Moskova’da yapılan MITT’2015 Seyahat ve Turizm Fuarı’ndan tespitlerim böyle. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de sektörün yaşadığı sıkıntılar sebebiyle fuara katılanlar arasındaydı. Bazı önlem paketleriyle Rusya tarafına destek olmak için görüşmeler yaptığını öğrendim.
Bakan Çelik’in, “Rusya’dan ülkemize ziyaretçi getiren tur operatörlerinin uçaklarına, uçak başı 6 bin dolar yakıt desteği vereceğiz” açıklamasını yaptıktan sonra, bazı havayolu yetkilileriyle konuştum. Bu yaklaşımın doğru ve net olmadığını söyleyeyim. Mesela tarifeli uçan havayollarından “blok satın alma” yapan tur operatörlerinin uçaklarına kim destek verecek?
THY, Onur Air, Atlas ve Pegasus, yazın Antalya-Moskova uçtuğu zaman, bu uçaklar 30, 50, 80 koltuk adedi olarak çeşitli tur operatörleri tarafından satın alınarak dolduruluyor. Tamamı da turist oluyor. Rusya’dan Antalya’ya gelen bu uçaklar nasıl desteklenecek?
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Son Güncelleme: 20.03.2015 16:03