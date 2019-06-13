Rusya’da yeniden 2018 senaryosu: Olumsuz haberler geliyor...

MART ayında yüzde 18, nisan ayında ise yüzde 16 düşen Antalya’ya dönük tatil satışlarının mayıs ayında da düşük çıkması bekleniyor. Veriler, Türkiye’nin Almanya’da bu yıl geçen yılki seviyelerde kalacağına işaret ediyor. Almanya’da yaşanan durgunluğun nedeni ise bilinmiyor. Seyahat uzmanları, son dakikada bir yoğunluk olmasını bekliyor. Bu da fiyatların ciddi oranlarda düşeceği anlamına geliyor. Hatta şu anda, ‘Almanya’da görülmedik bir indirim seli var’ değerlendirmeleri bile yapılıyor.

Türkiye turizm sektörü sıkça Almanya’daki gerilemeyi konuşsa da, en büyük seyahat pazarı durumundaki Rusya’da da işler yolunda gitmiyor. Almanya’nın üstüne Rusya haberleri gelmeye başlayınca, elbette herkeste bir tedirginlik oluşuyor.

Peki Rusya’da ne oluyor? Aslında Rusya’da olan şey geçen yılki ile hemen hemen aynı; tur operatörlerinin yaptığı uçak planlamaları ile otelcilerin bu pazar için verdiği fiyatlar birbiriyle örtüşmüyor. Türk otelcilerin yaptığı fiyat atışlarının Rusya pazarında karşılığı yok, zira bu ülkedeki ekonomik durum biliniyor. Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor: Ya tur operatörleri kapasite, ya da otelciler fiyat düşürecek. Sezon ortasında kapasite kısıtlamanın ne kadar zor olduğu ise geçen yıldan biliniyor.

Şu anda Rusya’da haziran ayının bile son dakika indirimleri ile gittiği belirtiliyor. Bir tur operatörünün temsilcisi, ‘’Rusya’da bu fiyatlarla satamayız dedik ama otelcileri inandıramadık.’’ diyor.

Otelcilerin erken davranıp indirim yapmaması durumunda temmuz ve ağustos aylarının da bu şekilde geçeceğini ve geçen yılki gibi yine uçak iptalleri yaşanacağını belirten tur operatörü temsilcisi, ‘’Peki ne kadarlık bir indirim satışları normale döndürür?’’ sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

‘’Fiyatların minimum yüzde 25-30 gerilemesi lazım. Aksi taktirde son dakikaya kalınca yüzde 40-50 indirimlerle gidiyor. Bu da hem otelciye hem de bize zarar veriyor. Dahası bu durum, geliştirmek için yıllarca mücadele ettiğimiz erken rezervasyon anlayışını da öldürüyor.’

Anlaşılan ‘’Çok iyi geçecek’’ denilen 2019 sezonu turizmciler için oldukça sıcak geçecek. Almanya’da tüm destinasyonların düşüşte olduğu, Rusya’da ise satışta zorlukların yaşandığı bu sezonda, aksiyonlar alıp başını gidecek gibi görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 21:11