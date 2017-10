‘Rusya’da hız kesmek yok’

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) 2017-2018 fuar sezonunun ikinci, Rusya pazarının ilk fuarına katıldı. Alanya 12-14 Ekim arasında Rusya’nın ikinci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük şehri Saint Petersburg’da yapılan Inwetex CIS Travel Market’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yer alıyor.

BASIN MENSUPLARIYLA TEMAS SAĞLANIYOR

İkramların yapıldığı Alanya standında çeşitli Alanya promosyon ürünleri dağıtılıyor ve Rus basın mensuplarına demeçler veriliyor. Ayrıca basın mensuplarının yanı sıra sosyal medya fenomenleri ve ünlü sanatçıların Alanya’da çalışma yapmaları için temaslarda bulunuluyor. ALTAV, mart ayında Intour Market ve MITT Moskova fuarlarıyla birlikte Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) planlaması durumunda Moskova’da yapılacak olan Büyük Türkiye Festivali’ne de katılmayı hedefliyor.

‘SEZONUN UZAMASINA KATKI SAĞLAYACAK’

25’inci kez kapılarını açan Inwetex CIS Travel Market’e ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen ile katılan ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya-Beyaz Rusya Turizm Müşaviri Alper Özkan ile görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Özkan şöyle konuştu: Bu önemli fuar 25’inci kez kapılarını açtı. Türkiye olarak bu fuara her yıl kesintisiz katılım gösteriyoruz ve bu istikrarımızla ilgili fuar organizatörlerinden 25. Yıl plaketi aldık. 70 metrekare alanda kurulan Türkiye standı fuar alanı girişinde misafirlerini ağırlıyor. İçerik ve dönem olarak fuarın, kış turizmine, sezonun uzamasına ve alternatif turizme katkı sağlayacağını düşünüyorum.

‘ALANYA’YA RUS İLGİSİ VAR’

Moskova’dan sonra Rusya’nın en büyük şehri Saint Petersburg’da düzenlenen bu fuar geçtiğimiz yıl 5 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Görüşmeler sonucunda Kayseri’ye ilk kez charter sefer konulacak. Rusya pazarı inişli çıkışlı bir pazar fakat devlet ve sektörün desteğiyle 4 milyon rakamını aşacağımıza inanıyorum. Kapasite artırımları bu seviyeye işaret ediyor. 2018’de 5 milyon sayısına ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Antalya ise 2014 rakamlarını geçti. Alanya olarak sağlık ve konaklama sektörlerinden katılımcılar var. Alanya Ruslardan büyük ilgi görüyor. Rusya’da yapılan her etkinliğimizde Alanya’nın varlığını ve desteğini her zaman hissediyoruz. Bu fuarda da bölgesini Alanya temsil etti. Bu anlamda desteğini esirgemeyen ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyorum.

‘2019 TÜRKİYE VE RUSYA YILI OLACAK’

Tur operatörleri ile yapılan reklam çalışmalarının daha başarılı ve verimli olduğunu rakamsal verilerden görebiliyoruz. Bakanlık ve TÜROFED olarak 2017 yılında direkt vatandaşlara dokunan festival yaptık ve bunun devamı için çalışmalar yapılacağını öngörüyoruz. Bakanlık ve özel sektörün bu güzel birlikteliği her anlamda tüm kurumlara örnek olmalı ve birçok bölgede de uygulanabilmeli. 2019 yılında Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olacak. Çalışmalara şimdiden başladık ve 2020 yılından itibaren etkisini rahatlıkla göreceğiz.