Rusya'da fiyat alarmı

BİR basın toplantısı düzenleyerek Rusya seyahat pazarını değerlendiren Lomidze, 2019 sezonunda Türk otelcilerin fiyatları arttırma eğiliminde olacaklarını dile getirdi.

Gazetem.ru’da yer alan habere göre Lomidze "Bunun sonucunda tur fiyatları yüzde 30-35 oranında artabilir” ifadesini kullandı. Bunun Türkiye’nin turizm sektöründe bu sene elde edilen yüksek değerlerden kaynaklandığını belirten Lomidze "Türkiye bu sene bizim tüketicimizin kalbini çalmaya çalıştı ve bunu çok iyi bir şekilde başardı. Onlar bu turist akışını ellerinde tutmaya çalışıyorlar" dedi. Lomidze Anex Tour, Coral Travel ve Sunmar gibi büyük tur operatörlerinin şimdiden dolardan Euro’ya geçmeleri konusunda ise "Ruslar için bu faktör fiyatları etkilemeyecek" dedi.



Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 20:05