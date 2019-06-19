Rusya'ya satılan paket turlarda birinci Alanya!

TRAVELATA.ru sitesi uzmanları, önde gelen tur operatörlerinin online satış verilerine dayanan istatistiği analiz ederek Türkiye’deki tatilin ortalama maliyetini hesapladı. Türkiye’nin, popüler destinasyonlar arasında en ucuzu olmadığı anlaşıldı. Türkiye’ye tur paketlerinin ortalama fiyatı 98 bin ruble (yaklaşık 9 bin TL), yani Rusya’daki tatil beldelerine göre 2 kat daha pahalı. Geçen yıl ile kıyaslandığında, Türkiye tatilinin maliyeti yüzde 15 oranda arttı. 2018’de ortalama tatil turu fiyatı 85 bin, 2017’de 76 bin ruble düzeyindeydi. En pahalı tatil köyü Belek oldu. Bir ailenin Belek’te tatili, uçuş ve konaklama dahil ortalama 155 bin ruble (14 bin TL) olarak gerçekleşti. Marmaris’in 73 bin ruble (6.600 TL) ile nispeten daha ucuz olduğu ifade edildi.

EN ÇOK TALEP ALANYA'YA

En çok talep gören, ortalama 89 bin ruble ile Alanya olurken ilk 3’te ayrıca Kemer (94 bin ruble) ve Side (109 bin ruble) yer aldı. Bodrum’daki tatil turistlere ortalama 103 bin, Antalya’da ise 118 bin rubleye mal oluyor. Türkiye’ye tur paketlerinin yüzde 49’u 5 yıldızlı otellere, yüzde 38’i 4 yıldızlı otellere, yüzde 12’si de 3 yıldızlı otellere tekabül ederken turistlerin yüzde 1’i farklı konaklama seçeneklerini değerlendirdi. Turistlerin yüzde 65’i ‘her şey dahil’ sistemini seçerken, yüzde 32’si 'ultra her şey dahil' sistemini tercih etti. Türkiye’ye yaz turlarının yüzde 44’ü iki kişilik, yüzde 19’u iki erişkin 1 çocuklu aileler tarafından alındı. Türkiye tatil süresinin bu yıl ortalama 9 gece olduğu, geçen yıla göre 1 gece arttığı kaydedildi.