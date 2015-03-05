Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Rusya ve İngiltere çöktü

2015 turizm sezonu öncesi Rusya ve İngiltere pazarlarında düşüş yaşanırken, bazı pazarların düşüşü frenlediği bildirildi

Rusya ve İngiltere çöktü

2015 turizm sezonu öncesi Rusya ve İngiltere pazarlarında düşüş yaşanırken, bazı pazarların düşüşü frenlediği bildirildi

05 Mart 2015 Perşembe 10:39
Rusya ve İngiltere çöktü
banner404

RUSYA'DA 2014 yılının son çeyreğinde patlak veren ruble krizi ve devalüasyon ile Avrupa'daki imaj sorunu, 2015 yılının ilk aylarındaki turizm rakamlarını da olumsuz etkiledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), 2015'in Ocak-Şubat ayları itibariyle turizm rakamlarına ilişkin duyuru yaptı. Rusya ve İngiltere pazarlarının düşüşte olduğu açıklanırken, Almanya'nın düşüşü frenlediği kaydedildi.
YILIN İLK İKİ AYINDA GERİLEME YAŞANDI
AKTOB'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre, turizmin başkenti Antalya'ya yılın 2 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,9 gerileyerek 241 binden 234 bine düştü. Ocak-Şubat döneminde Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16,3 artarak, 104 binden 121 bine çıktı. Aynı dönemde Rusya'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 41 düşüşle 36 binden 21 bine geriledi. Bu dönemde Hollanda pazarı yüzde 7,8 büyürken, İngiltere pazarında yüzde 17 gerileme yaşandı. Ocak-Şubat döneminde Belçika yüzde 16, Finlandiya yüzde 180, İsviçre yüzde 20, Polonya yüzde 117, İtalya yüzde 121 dolayında yükselişle dikkat çekti.
İRAN PAZARI YÜKSELİŞTE
Rusya ve İngiltere dışında düşüş yaşayan diğer pazarlar arasında yüzde 51 ile Danimarka, yüzde 13 ile Avusturya, yüzde 30 ile İsveç, yüzde 35 ile İsrail, yüzde 25 ile Ukrayna ve yüzde 70 ile Fransa ilk sıraları aldı. İran pazarı ise geçen yılki yüksek oranlı büyümesine 2 aylık dönemde de devam etti. Pazar yüzde 44 gelişme gösterdi.
'RAKAMLAR SEZONUN HABERCİSİ DEĞİL'
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, şu anki rakamların ileriye dönük bir şey göstermeyeceğini söyledi. Oranların genel anlamda bakıldığında beklendiği seyirde gittiğini belirten Ayık, "Rusya'da tabi yaşanan ekonomik sıkıntılar ister istemez yaz sezonunu olumsuz etkileyecek. Ama yaz sezonu için şimdiden öngörüde bulunmak zor. Bu rakamlar yaz sezonunun habercisi değil. Fuarlar yeni yapılıyor, Avrupa pazarından da çok büyük olumsuzluk beklemiyoruz. Fuarlar gerçekleştikten sonra daha net bir şey söylenebilir" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.03.2015 09:55
Anahtar Kelimeler:
RusİngilizSezonTurizmRubleKriz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim