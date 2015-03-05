Rusya ve İngiltere çöktü

RUSYA'DA 2014 yılının son çeyreğinde patlak veren ruble krizi ve devalüasyon ile Avrupa'daki imaj sorunu, 2015 yılının ilk aylarındaki turizm rakamlarını da olumsuz etkiledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB), 2015'in Ocak-Şubat ayları itibariyle turizm rakamlarına ilişkin duyuru yaptı. Rusya ve İngiltere pazarlarının düşüşte olduğu açıklanırken, Almanya'nın düşüşü frenlediği kaydedildi.

YILIN İLK İKİ AYINDA GERİLEME YAŞANDI

AKTOB'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre, turizmin başkenti Antalya'ya yılın 2 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,9 gerileyerek 241 binden 234 bine düştü. Ocak-Şubat döneminde Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 16,3 artarak, 104 binden 121 bine çıktı. Aynı dönemde Rusya'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 41 düşüşle 36 binden 21 bine geriledi. Bu dönemde Hollanda pazarı yüzde 7,8 büyürken, İngiltere pazarında yüzde 17 gerileme yaşandı. Ocak-Şubat döneminde Belçika yüzde 16, Finlandiya yüzde 180, İsviçre yüzde 20, Polonya yüzde 117, İtalya yüzde 121 dolayında yükselişle dikkat çekti.

İRAN PAZARI YÜKSELİŞTE

Rusya ve İngiltere dışında düşüş yaşayan diğer pazarlar arasında yüzde 51 ile Danimarka, yüzde 13 ile Avusturya, yüzde 30 ile İsveç, yüzde 35 ile İsrail, yüzde 25 ile Ukrayna ve yüzde 70 ile Fransa ilk sıraları aldı. İran pazarı ise geçen yılki yüksek oranlı büyümesine 2 aylık dönemde de devam etti. Pazar yüzde 44 gelişme gösterdi.

'RAKAMLAR SEZONUN HABERCİSİ DEĞİL'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, şu anki rakamların ileriye dönük bir şey göstermeyeceğini söyledi. Oranların genel anlamda bakıldığında beklendiği seyirde gittiğini belirten Ayık, "Rusya'da tabi yaşanan ekonomik sıkıntılar ister istemez yaz sezonunu olumsuz etkileyecek. Ama yaz sezonu için şimdiden öngörüde bulunmak zor. Bu rakamlar yaz sezonunun habercisi değil. Fuarlar yeni yapılıyor, Avrupa pazarından da çok büyük olumsuzluk beklemiyoruz. Fuarlar gerçekleştikten sonra daha net bir şey söylenebilir" dedi.