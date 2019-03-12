Rusya Türkiye'yi okudu... Alanya da var

ALMAN medya devinden sonra Rus medya devi de bugün Türkiye özel yayını yaptı. Geçen hafta Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde 16 sayfalık yayınla yer alan Türkiye, bugün de Rusya'nın en köklü ve en saygın gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'da boy gösterdi. Uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global'in Moskova Ofisi tarafından organize edilen yayında, Türkiye'nin yine turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve bu kez de Ruslar, Türkiye'ye davet edildi. Söz konusu yayınların birer hafta arayla Türkiye'ye en fazla turist gönderen iki ülkede lider medya grupları tarafından yapılması dikkat çekti.

Bugün Rusya'da yine 16 sayfa olarak okuyucuyla buluşan yayının adresi ise en fazla tiraja sahip olan Komsomolskaya Pravda'ydı. Yayınlarda Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Marina Lugovaya, Svetlana Dzheylan, Tatyana Fedosova, Sergey Chernykh, Marina Anikeyeva Rus okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye'yi tanıttı ve tıpkı Alman gazeteciler gibi onlar da "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı.

İsmail Bayazıt haber çalışmasında yer alarak, ''2018 yılında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke açık ara Türkiye oldu. İki ülke arasında hızla gelişen ikili ilişkiler sayesinde 2017 yılına oranla Türkiye’ye giden turist sayısında çok ciddi bir artış gerçekleşti. Türkiye’ye giden turist sayısı sadece ilk ayda %40 arttı. (Rosstat) Türkiye’yi, Rusya’nın komşu ülkeleri Finlandiya, Kazakistan, Ukrayna ve Çin takip etti'' açıklamasında bulundu. Bayazıt Türkiye'nın birbirinden özel yüzlerce turizm destinasyonuna sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak makalesine ''Seyahat alışkanlıklarında yerleşiklikleri olan Rus turistler, Türkiye’yi sıcak iklimi, güzel denizleri ve plajlarıyla tanıyıp bu nedenlerle yaz turizmi için tercih ediyorlar. Ülkenin sunduğu diğer büyük turizm fırsatlarını tam anlamıyla keşfetmemiş görünüyorlar. Doğal ve coğrafi güzellikleriyle ender ülkelerden Türkiye’ye yaz turizmi için gelmek, sınırlı bir talep ve plan aslında. Çünkü Türkiye, yayla, sağlık, kültür, lüks, finans ve kış turizmi gibi çeşitlilikler sunan önemli bir turizm cenneti aslında. Dinamik, özel destinasyonlara sahip, yeni fırsatlar sunan ülkede, ulaşım, konaklama ve yeme-içmedeki imkanların gelişimi de bu çok çeşitliliği destekliyor. Hayat kolaylaştıran hızlı internet erişimi ve buna bağlı pek çok mobil uygulama ülkede aktifçe kullanılıyor. Üstelik turistik faaliyetlere erişimin ve konforlu deneyimlemenin olduğu ülkede, bu imkanlar, niteliğine ve muadillerine göre oldukça uygun maliyetlerle sunuluyor" sözleriyle devam etti.

'TURİZM, DİGİTAL PAZARLAMADAN

ETKİLENEN BİR SEKTÖR'

İsmail Bayazıt, dijital pazarlamanın turizm için önemini ''Dijital yayın ve akıllı cihazların sağladığı kolaylıklar, insanların seyahat planlarını, satın alma kararlarını ve işlemlerini dijital kanallara kaydırıyor. Türkiye’nin en büyük hacme sahip üç e-ticaret sektöründen birinin seyahat sektörü olması bunun ispatı. Yapılan araştırmalarda, insanların seyahat edeceği yeri seçmeden önce sosyal medya ve dijital kanallardan fazlasıyla ilham aldıkları, seyahat kararlarını buna göre planlayabildikleri görülüyor. Zira günümüzde akıllı cihazlar ve dijital kanalların sağladığı big data sayesinde, kullanıcıların ilgi alanlarına, aradıkları destinasyon ve ürünlere kadar her türlü bilgiye erişip, analizlerle ona karşı detaylı ve doğru reklam hedeflemesi yapılabiliyor. Örneğin; kayak takımı ürünlerini araştıran bir kullanıcıya, Uludağ Kayak merkezindeki seyahat paketleri reklamı gösteriliyor. İlgi alanlarına özel dar satış hedeflemelerinden tutun da, büyük imaj üretimi yapan, destinasyonları markalaştıran, yeni stratejilerle büyüyen dijital pazarlama döneminde Türkiye’yi anlatmanın yolu, bu olanakları etkin kullanmaktan geçiyor. Gelişen dijital pazarlama unsurları, uzakları yakın yapmaya ve insanların ufuklarını açmaya devam edeceğini kanıtlamış durumda. Bu imkanlar ışığında, turizmde derinlikli ve çeşitli planlar yürüterek, sürekli değer üreten Türkiye’nin her köşesini ayrı bir marka yapmak mümkün" şeklinde ifade etti.

Komsomolskaya Pravda'daki Türkiye ekinde Alanya'ya ve Alanya görsellerine de yer verildi.