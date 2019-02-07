Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye ile vizesiz rejimine geri dönülmesini umuyoruz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 savaş uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye'ye uygulanmaya başlanan ekonomik yaptırımların bir kısmını feshetti. Bu sayede diplomatik ziyaretler, iş seyahatleri ve tır şoförleri için vize muafiyeti rejimine geri dönülmüş oldu. Rus basınına konuşan Tyurina, "Umuyoruz ki bu gelişmeler, olumlu sürecin başlangıcı olur ve yakın zamanda Türk turistlerin ülkemizi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaçları kalmaz. İstatistikler, vize sorununun Türk turistlerin ülkemizi ziyaret etmelerini engellediğini açıkça gösteriyor" dedi.

‘TÜRK TURİST SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ'

Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Hizmetleri Dairesi'ne göre, iki ülke arasında gerginliklerin baş gösterdiği 2015 yılından evvel ülkeyi ziyaret eden Türk turistlerin sayısının 115.800 civarındaydı. Üstelik bu sayı, 2014 yılından yüzde 15.6 daha fazlaydı. Tyurina, "2018 yılının ilk dokuz ayında ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden Türklerin sayısı ise yalnızca 36.200 olarak kaldı" dedi. RST'ye göre, Türkiye ile Rusya arasında vize muafiyeti sağlanması, ülkeyi ziyaret edecek Türk sayısını iki katına çıkarabilir.