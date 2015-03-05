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Rusya turistten 'Vergi' alacak

Rus milletvekilleri, yabancı turistler için özel vergi sistemi uygulanmasını teklif etti

Rusya turistten 'Vergi' alacak

Rus milletvekilleri, yabancı turistler için özel vergi sistemi uygulanmasını teklif etti

05 Mart 2015 Perşembe 10:56
Rusya turistten 'Vergi' alacak
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ST Petersburg milletvekilleri, yabancı turistler için özel vergi sistemi uygulanmasını teklif etti. Rossiyskaya Gazeta’da yer alan habere göre, yasa tasarısını hazırlayan milletvekilleri Vitaliy Milonov ve Evgeniy Medvedev, Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'na "Turizm harcı" kavramını eklemeyi teklif ediyor. Milonov ve Medvedev "turizm harcı" adı altında Rusya Federasyonu'nu turizm amacıyla ziyaret eden yabancı vatandaş veya vatanı olmayan kişilerden vergi alınacağını ifade ettiler. "Rusya Federasyonu Ceza Kanunu"nda yapılması teklif edilen değişiklik şehir yönetimi toplantısında masaya yatırılacak. Hatırlanacağı üzere, 2014 yılında Rusya'da seyahat eden yabancı vatandaşlardan özel vergi alınma fikri federal düzeyde görüşülmüştü. Federal Konseyi Başkanı Valentina Matvienko bu inisiyatifi desteklediğini belirtti fakat bu yasa tasarısında yabancı turistlerin kültür merkezlerini, tarihi mekanları ziyaret etmeleri halinde özel vergi alınması öngörülüyor, bu şekilde elde edilen gelirin bu mekanların bakım ve restorasyonuna yönlendirilmesi planlanıyordu.

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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:01
Anahtar Kelimeler:
RusyaTuristVergi
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