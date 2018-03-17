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Rusya'nın en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye’yi tercih etti

Rusya'nın en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların 2017 yılında en çok seyahat ettiği ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. 4 milyon 72 bin Rus turist güzel bir tatil için Türkiye’yi tercih etti

17 Mart 2018 Cumartesi 19:50
Rusya'nın en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu
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RUSYA Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus turistler yine en çok Türkiye’yi tercih etti. 4 milyon 72 bin Rus turist Türkiye’yi tercih ederken, her yıl Türkiye ile yarışan Abhazya, 4 milyon 32 bin Rus turist ağırladı. Ruslar Abhazya’nın arkasından Yunanistan ve İspanya’yı ziyaret etti. Rosstat’ın istatistiklerine göre Rusların Abhazya’ya ziyareti 2016 yılına göre yüzde 2 oranında arttı. Abhazya’da turizm çalışmaları yapılarak özellikle Rus turistlerin Abhazya’ya daha çok ziyaret gerçekleştirmesi için çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiye
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