Rusya'nın 23 şehrinden Türkiye'ye tarifeli uçacak

AZUR Air, Rusya'nın 23 şehrinden Türkiye'ye tarifeli uçuş başlatacağını duyurdu. Açıklamada, çok sayıda hava yolu şirketinin uçmasından ve slot almanın zor olmasından dolayı Moskova'dan tarifeli uçulmayacağı kaydedildi.



''Charter programını ve genel iş modelini etkilemeyecek''

Azur Air'in basın servisinden yapılan açıklamada, başlatılan tarifeli seferlerin şirketin Türkiye charter programını etkilemeyeceği ve mevcut iş modelinin yerine geçmeyeceği kaydedildi. Artan tarifeli uçuşların amacının şirketin ürün yelpazesini genişletmek ve yolcuya daha fazla seçenek sunmak olduğu ifade edilen açıklamada, ''Daha önce olduğu gibi, arz edilen koltuklar Anex Tour'un paket tur programının bir parçası olacak ve tatilini kendi organize etmek isteyen misafirler gerek yetkili acentelerden gerekse şirketin web sitesinden biletlerini alınabilecek.'' denildi.

İlk değil

Azur Air'in attığı bu adım, taşıyıcı açısında bir ilk olma özelliği taşımıyor. Şirket 2018 yılında Dubai, Vietnam, Çin, Dominik Cumhuriyeti ve Kübaya da taifeli uçuşlar başlatmıştı. Azur Air gibi, Pegas'ın hava yolu şirketi Nordwind de son dönemde tarifeli uçuş ağını genişletiyor.