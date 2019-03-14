Rusya halkı en çok tatil harcamalarından kısıyor

IPSOS şirketinin araştırmasına göre, Rusya’da nüfusu 100 binin üzerinde olan yerleşim birimlerinde yaşayan 18 yaş üstü kişilerin yüzde 24’ü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle hiç tatile çıkamadığını söyledi.



EN ÇOK TATİLDEN KISILIYOR



TürkRus'un haberine göre, anket, Rusya vatandaşlarının maddi sıkıntı dönemlerinde en fazla tatil harcamalarından kemer sıktıklarına işaret etti. Anket katılımcılarının yüzde 21’i ekonomik sıkıntıları nedeniyle tadilat yapmaktan, yüzde 18’i kafe ve restoranlara gitmekten, yüzde 15’i spor ve hobilerinden, yüzde 14’ü sinema, tiyatro gibi eğlencelerinden vazgeçtiklerini belirtti.



TATİL HARCAMALARI YİNE DE ARTTI



Araştırmaya yansıyan verilere göre, Rusya vatandaşları kemer sıkmalarına rağmen 2018 yılında tatile hane başına ortalama 44 bin 600 ruble (682 dolar) harcadı. Bu rakam 2017 yılına göre yüzde 4 fazla. Yurt dışı tatilleri için hane başına yapılan ortalama harcama miktarı ise aynı dönemde yüzde 15 artarak 97 bin rubleye (bin 480 dolar) yükseldi.