Rusya'dan tur operatörlerine 3.1 milyar ruble sübvansiyon

RUSYA Federasyonu, hem ülkeye gelen yabancı turist sayısını arttırmak hem de iç turizmi desteklemek amacıyla bir destek programı oluşturdu. Plana göre, hem Rusya'nın iç ve incoming turizmini geliştirmek için sadece 2019 yılında tur operatörlerine 1.1 milyar ruble (17 milyon dolar) destek verilecek.

Söz konusu desteklerin sadece ticari işletmelere (tur operatörlerine) verileceği ve inovatif çalışmaları ile öne çıkan şirketlere öncelik verileceği kaydedildi.

TOPLAM DESTEK 3.1 MİLYAR RUBLE

Destek programı iki aşamadan oluşacak. Buna göre, 2019-2020 yılları arasında yurt içi turizmini geliştirmek içn tur operatörlerine yılda 320 milyon ruble sübvansiyon sağlanacak. 2019-2021 yılları arasında ise, yurt dışından turist getiren tur operatörlerine yıllık 821 milyon ruble destek verilecek.

Rusya toplamda, iki yıl için iç turizmi desteklemeye 640 milyon ruble, incoming turizmini desteklemeye de 2 milyar 460 milyon ruble olmak üzere, turizmi desteklemek için toplamda 3 milyar 100 milyon ruble (47 milyon dolar) harcayacak.

Rusya, 2024 yılına kadar yabancı turistlerden elde ettiği döviz gelirini 1.7 kat arttırmayı hedefliyor.

KAYNAK: TURİZM GÜNCEL