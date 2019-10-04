Rusya'dan iyi haber
Rusya'dan Antalya'ya dönük ekim ayı tatil talebinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu belirtiliyor. Pegas, talebe cevap vermek amacıyla Antalya kapasitesini arttırdı
EKİM ayında Rusya'dan Antalya'ya dönük tatil talebinde görülmedik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) web sitesinde yer alan bilgiye göre, ekim ayında Türkiye'ye dönük yüksek tatil talebi, sektördeki tüm tur operatörleri tarafından teyit ediliyor.Haberde, ekim ayında talebin yüksek olması iki nedene bağlanıyor. Bunlardan birincisi, ekim ayı tatillerinin erken rezervasyonlarla önceden satın alınması, ikincisi ise lüks otellerde dahi fiyatların abartılı olmaması.
6 ŞEHİRDEN KAPASİTE ARTTIRDI
Rus tur operatörlerinden Pegas'ın, yüksek talebe cevap verebilmek amacıyla Antalya kapasitesini arttırdığı belirtildi. Buna göre Pegas; Moskova, St. Petersburg, Voronej, Belgorod, Samara, Nizhny Novgorod kalkışlı Antalya uçuşlarının kapasitesini arttırdı. Şirketin, her şey dahil Antalya paket turlarını 49 bin 878 rubleden (880 dolar) başlayan fiyatlarla sattığı belirtildi. (Haber Merkezi)
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