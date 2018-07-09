Rusya'daki tur operatörü iflasları büyüklere yaradı

RUSYA'da beklenenin aksine, Natalie Tour'un operasyonlarını durdurması ile ilgili sektörde ve tüketicide bir panik havasının oluşmadığı, Rusların güvenli gördükleri tur operatörlerine yöneldikleri belirtildi.SATIŞLAR NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR

Rus Tur Operatörleri Birliği'nin resmi web sitesinde yayınlanan haberde, ''Geçen hafta Rusya turizm pazarı için oldukça zordu. Yaşana gelişmelerin ardından tur operatörlerinin satışlarında bir yavaşlama gözlemlense de, satışlarda bir çökme söz konusu değil. Tur operatörlerinin paket tur satışları mevsim normallerinde devam ediyor.'' ifadelerine ye verildi.

NATALIE OLAYI DİKKATE DEĞER BİR ETKİ YARATMADI

Global Travel acentelerinin sahibi Sergei Samokhvalov, Natalie Tours olayının piyasada dikkate değer bir etki yaratmadığını belirtirken, TBS Travel acentelerinin sahibi Rashad Mammadov Natalie olayından sonra talepte küçük çaplı bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Natalie Tours'un operasyonlarını durdurmasının en büyük sıkıntısının ise mağdur olan Natalie Tours müşterilerinin tatilleri ile ilgili yeniden planlama yapılamaması olduğu ifade ediliyor.

'GÜVENİLİR' TUR OPERATÖRLERİNİN SATIŞLARI ARTTI

Satış acenteleri ise Natalie Tours'un faaliyetlerini durdurması ve bir dizi acentenin iflas tmesinden sonra piyasada daha güvenilir olan tur operatörlerinin satışlarında artış olduğuna dikkat çekiyor.

NATALIE MÜŞTERİLERİ DİĞER TUR OPERATÖRLERİNİN KAPISINI ÇALIYOR

ATOR üyesi olan tur operatörleri de söz konusu bilgiyi doğruluyor. Büyük tur operatörlerindeki satış yükselişinin özellikle Natalie Tours'un çok sayıda charter uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığı İspanya, Yunanistan ve BAE gibi destinasyonlarda yaşandığı notu düşülürken, bu artıştaki önemli bir etkenin ise Natalie'de bileti olan yolcuların diğer hizmetler (otel, transfer vb.) için ülkedeki diğer tur operatörlerinin kapısını çalmalarından kaynaklandığı belirtildi.