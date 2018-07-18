Rusya'daki iFly rüşvet davasında bir tutuklama daha

Geçtiğimiz günlerde Tez Tour'un hava yolu şirketi iFly Genel Müdürü Evgeny Filatov'un rüşvet verme iddiasıyla tutuklanmasının ardından, şimdi de Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Ulaştırma Düzenleme Dairesi Başkan Yardımcısı Yury Malyshev, rüşvet almaktan tutuklandı

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Rusya'daki iFly rüşvet davasında bir tutuklama daha
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RBC'ye konuşan Moskova'daki Meshchansky Bölge Mahkemesi Basın Sekreteri Yuliya Kotomina, Yury Malyshev'in büyük ölçekli rüşvet alma iddiasıyla tutuklandığına dikkat çekti.

Rusya ceza kanunlarına göre büyük ölçekli rüşvet almanın cezası 5 milyon ruble (80 bin dolar) para cezası ve 15 yıl hapis öngörüyor. Yury Malyshev'in de bu kapsamda yargılanacağına dikkat çekiliyor.

Öte taraftan, iFly Genel Müdürü Evgeny Filatov'un da büyük ölçekli rüşvet vermekten yargılandığı ve yargılandığı davanın 4 milyon ruble (64 bin dolar) para cezası ve yine 15 yıl hapis cezası öngördüğü belirtiliyor.

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