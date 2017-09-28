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Rusya'daki iflas Antalya'da patladı

Uçuşlarını durduran Vim Avia krizi hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi karıştırdı. Putin, ulaştırma bakanını ve başbakan yardımcısını sert sözlerle eleştirirken, tur operatörleri ise Antalya'daki yolcularını geri götürmek için seferber oldu

Rusya'daki iflas Antalya'da patladı

Uçuşlarını durduran Vim Avia krizi hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi karıştırdı. Putin, ulaştırma bakanını ve başbakan yardımcısını sert sözlerle eleştirirken, tur operatörleri ise Antalya'daki yolcularını geri götürmek için seferber oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 22:28
Rusya'daki iflas Antalya'da patladı
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RUS Haber Ajansı Interfax, Vim Avia'nın ortağı Raşit Mursekaev'in Rusya'yı terk ettiğini yazdı. Ajansın haberinde, Mursakaev'in ülkeyi terk etmesine gerekçe olarak, soruşturma komisyonunun olayı dolandırıcılık kapsamında ele alması gösterildi. Vim Avia'nın mağdur ettiği yolcu sayısı 10 binlerle ifade ediliyor. Vim Avia'nın yöneticileri ile ilgili olarak Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 4. maddesinden (çok büyük miktarda dolandırıcılık) dava açıldığı belirtilen haberde, uzmanların görüşlerine de yer verildi.
KRİZ MASASI KURULDU
Uzmanlar Vim Avia'nın sahiplerinin tutuklanmaktan korktuğu için kaçtığını belirtirken, hükümetin Vim Avia ile ilgili olarak kriz masası kurduğu öğrenildi. Öte taraftan TASS haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Vim Avia'nın iflası ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov'a ve Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich'e yönelik sert eleştiriler getirdiği ve Sokolov'u Vim Avia'nın durumuyla eksik bilgi vermekle suçladığını bildirdi. Vladimir Putin'in konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov'a şunları söylediği belirtiliyor:
'DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ'
"Vim Avia şirketinin durumuyla ilgili eksik yazışmalar konusunda sizi bilgilendirdim. Eğer bu konuda hızlı ve etkili adımlar atarsanız, Başbakan Dimitri Medvedev'le birlikte ne yapacağımızı düşünürüz. Atmazsanız biz bu konuda da düşüneceğiz." Vim Avia ile Antalya'ya turist gönderen tur operatörlerinin arasında, Intourist'ten TUI'ye, Coral'dan Anex'e kadar çok sayıda şirket bulunuyor. Rusya'daki tur operatörlerinden edinilen bilgiye göre, şirketler Antalya'da kalan müşterilerini ülkelerine götürmek için harekete geçti. Antalya'daki Rus turistler dün itibariyle geri götürülmeye başlandı. Hatta ilk uçak dün Antalya'dan hareket etti.
VIM AVIA'NIN BENZİNİ TURCULARDAN
Vim Avia'nın Vnukova Havalimanı'ndan uçma izni verildiği öğrenilirken, krizde olan şirketin yakıt parasının tur operatörleri, diğer masraflarının ise şirketin kendisi tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Uçakların back-to-back mi yoksa boş gidip dolu mu döneceği ise henüz net değil. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Vim-Avia'nın charter seferlerini durdurmasının ardından bu hava yolu şirketi ile Antalya'ya giden 4 binden fazla Rus turistin ülkesine dönemediği belirtildi.
'HAVACILIK PİYASASINDA KAPASİTE YOK'
ATOR’dan aktarılan bilgilerde, "Şu anda 2 büyük turizm operatörünün verilerine göre charter seferlerini durduran VİM Avia’nın 4 binden fazla turisti Moskova ve St. Petersburg’a dönmeyi bekliyor. Bu turistler için havacılık piyasasında fazladan kapasite yok ve operatörler yakın zamanda onları ülkelerine göndermeyi garanti edemiyorlar” denildi. Açıklamalara şu şekilde devam edildi: "Tur operatörleri şu anda uygun bir seçenek bulmak için çaba sarf ediyorlar, fakat henüz uygun bir uçak yok."
'İFLASIN HER TÜRLÜSÜ KÖTÜDÜR'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde çok sayıda Rus tatilcinin mağdur olduğunu ifade etti. Belirtilen sayıya her gün tatili biten yeni turistlerin de eklendiğini belirten Dahaoğlu, "Alanya'dan çok ciddi rakamlar olmasa da ufak tefek etkilenmeler oldu. Dünya genelinde ise çok ciddi rakamlar var. Antalya'da bu sayının 4 binlere kadar çıkması büyük bir zorluk oluşturdu" dedi.

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RusyaAntalyaTürkiye
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