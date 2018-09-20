Rusya'da Türkiye sonbahar turları ne kadar zamlandı?

RUSYA'DA rublenin dolar karşısında değer kaybetmesine ve Rus halkının alım gücünün düşmesine rağmen bu ülkeden Türkiye'ye dönük tatil paketlerinin fiyatları yükselmeye devam ediyor.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI

Rus turizm medyasında yer alan haberlere göre, bu sonbaharda Türkiye Rus turist için geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 daha pahalı olacak.

Rosstour Network iş geliştirme müdürü Maria Slugina, ''Türkiye'deki popüler oteller bu yıl fiyatlarını yüzde 15 oranında arttıdı. Benim öngörülerime göre ise. bu atış yüzde 20 ve üzerinde. Buna ilaveten uçuş maliyetleri de arttı.'' dedi.

TÜRK OTELCİ 2018'DE İKİ KERE FİYAT ATTIRDI

2017 yılında Türk otelcilerin Rus turisti kazanmak için önemli fiyat indirimlerine gittiğinin altını çizen Slugina, ''Muhtemelen bu sonuç onları çok memnun etti ki 2018 yılında fiyatları iki kere arttırdılar. Bu nedenle talep geçen yıla kıyasla daha kötü etkilendi.'' görüşlerini dile getirdi

Rusya'dan Türkiye'ye dönük paket tur fiyatlarının yüzde 20 oranında arttığı görüşü TBS Group tarafından da dile getiriliyor. Şirketin genel müdür yardımcısı Ekaterina Presnyakova, ''Şu anda maliyetler 2017'dekinden daha yüksek. Fakat paket turlar yaz aylarındakinden daha ucuz. Ancak şu anda okul mevsimi geldi ve kimse çocuğunu bırakıp tatile gitmez.'' dedi.

RUSYA'DA İSTANBUL VE BODRUM'A DÖNÜK İLGİ ARTIYOR

Rusya'daki pazar katılımcıları, Türkiye'ye dönük taleple ilgili iki noktaya daha dikkat çekiyor; artan İstanbul ve Bodrum talebi. Turizmciler, Rusların İstanbul şehir turlarına ve Bodrum tatiline dönük taleplerinde önemli artış olduğunun altını çiziyor.