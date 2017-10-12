Rusya'da Türkiye revaçta

RUSYA'DA bu döneme ait fiyatlar ise 19 bin 737 rubleden yani 342 dolar başlıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistler için sonbahar döneminde Türkiye tatilinin ayrıntılarını mercek altına aldı. Rusyalı turistlerin ekim ayının yanı sıra kasımda da Türkiye’ye ilgi gösterdikleri belirtilirken, Rusya vatandaşlarının sonbahar ve kış döneminde Türkiye’de en çok Antalya’da tatil yapmayı tercih ettikleri kaydedildi. Sonbahar ve kış sezonu için Türkiye’den Rusya’ya yaşanan ilgideki artışın başlıca sebebi olarak ise, Mısır’ın Rusyalı turistlere kapalı olması gösterildi. İklim şartları ve yaz sezonuna kıyasla fiyatlarda yaşanan düşüş de Rusyalı turistlerin bu sezonda Türkiye’ye rağbet göstermesinin nedenleri arasında sıralandı. Ekim ayında Antalya'da iki kişilik bir haftalık her şey dahil tatilin ortalama fiyatı ise 19 bin 737 ruble olarak gösterildi.