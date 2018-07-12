Rusya'da satışlar düştü

RUBLEDEKİ değer kaybından Natalie olayının medyadaki olumsuz yansımasına ve Dünya Kupası'na kadar bir dizi etken nedeniyle düşen tatil talebi, Rusya'daki tur operatörlerini harekete geçidi. Şirketler, acente komisyonlarını geçici olarak arttırarak satışları canlandırmayı planlıyor.

PEGAS EKSTRA YÜZDE 3 KOMİSYON VERİYOR

Komisyonlarda artış yapan Pegas, Sales&Males ile yüzde 7 komisyon alan acentelere ekstra yüzde 3 komisyon veriyor. Pegas Genel Müdürü Anna Podgornaya, bunun geçici bir artış olduğuna vurgu yaparak, “Bu kampanyaya 26 Haziran'da başladık. Sınırlı bir ürün yelpazesi ve sınırlı sayıdaki oteller için geçerli. Kampanya, Rusya'da geleneksel olarak satışların düşük seyrettiği dönemde, satışları arttırmayı hedefliyor” dedi.

KOMİSYONU YÜZDE 10'A KADAR ÇIKARABİLİYOR

Rusya'da satışları teşvik etmek için acente komisyonlarını geçici olarak arttıran bir diğer tur operatörü ise Anex Tour oldu. “Artış hızı” verilen kampanya ile acenteler, tüm destinasyonlarda yüzde 10'a kadar ek komisyon alabilecek.

TUI KENDİ OTELİNİ SATMAYA TEŞVİK EDİYOR

TUI Rusya ise benzer bir kampanyayı kendi otelleri için düzenliyor. Örneğin TUI Sun&Sun Miaosa Gahazal Resort'ü satan acentelere satış fiyatına göre yüzde 2-5 arasında ekstra komisyon veriliyor. TUI Rusya'nın şu anda acentelere ödediği komisyon oranı yüzde 7.