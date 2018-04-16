Rusya'da şaşırtan istatistik

SURİYE sorunu çerçevesinde başlayan savaş tartışmaları ve gerginleşen uluslararası ortamın turizm sektörüne etkileri merak edilirken, Türkiye’nin bu yılki en önemli pazarı Rusya’dan ilginç haberler gelmeye başladı. Rus para birimi Ruble’nin ABD yaptırımları yüzünden yaşadığı keskin düşüş ve piyasadaki sert hareketlerin, Rusya'da turistlerin uçak bileti ve tur paketi alışverişlerini öne çektiği ve erken rezervasyonlarda büyük artışlara neden olduğu belirtiliyor. Ancak, kurdaki bu sert dalgalanmanın kısa vadede tatilci/tüketici refleksini olumlu yönde etkilese de, hızlı satın alma eğiliminin kısa vadeli olup olmayacağı merak ediliyor. Önümüzdeki hafta veya aylarda ise bu durumun tatil satışlarına olumsuz etkilerinin olabileceği ifade ediliyor. Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'a göre, bilet satışları bu hafta içinde bir buçuk kat artarken tur paketi satışları iki kat arttı. Ancak turizmciler, rublenin daha da değer kaybedeceği ve fiyatların artacağı korkusuyla başlayan bu artışın birkaç günden fazla sürmesini beklemediklerini ifade ediyor.

ÖDEME KUYRUKLARI OLUŞTU

Kommersant’ın görüşlerine başvurduğu Level.Travel'ın, Türkiye satışlarının yüzde 40 arttığını söylediği belirtildi. Skidki-Online.ru adlı seyahat acentesi yetkilileri de ofislerine gelen müşteri sayısının 10-12 kat arttığını, bazı masaların önünde uzun kuyrukların oluştuğunu aktardı. Ofise gelenlerin büyük bir bölümünün tur alışverişini daha önceden yapmış, ama parasını ödememiş kimseler olduğu da gelen bilgiler arasında. Başka bir deyişle, turistler kur farkı yüzünden fiyat değişikliğinin mağduru olmamak, sonradan bir sürprizle karşılaşmamak adına aldığı turun parasını bir an evvel ödemek istiyor.

RUBLE SORUNU TÜRKİYE'Yİ DE VURACAK

Rusya Tur Endüstrisi Birliği yetkilileri ise ülke genelinde tur satışlarının yüzde 30-40 arasında düştüğünü belirtti. Birliğin basın sözcüsü İrina Tyurina 2016 Nisan ayından bu yana böyle bir düşüşün görülmediğine dikkat çekerek rubledeki değer kaybının bazı getirileri de olabileceğini savundu. Yerli turistin Rus tatil beldelerine yönelmesi, Türkiye ve Yunanistan'daki otel fiyatları üzerinde indirim baskısı oluşması bu olası getirilerden ikisi olarak öne çıktı. Başka bir deyişle, rubledeki değer kaybının faturasına Türk turizmciler de ortak olmak durumunda.

