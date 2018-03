Rusya'da şaşırtan istatistik

RUSYA Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) resmi internet sitesinden derlenen verilere göre, 2017 yılının ilk yarısında satın alınan turların yüzde 25’inden fazlasını Türkiye turları oluşturdu. Rusya içi turların payı ise yüzde 20'de kaldı. Bu senenin ilk yarısında Türkiye’ye gelen Rus turistlerin yüzde 40’ı iki kişi olarak tatil yaparken, yüzde 33,9’unu çocuklu aileler oluşturdu. Rus turistlerin yüzde 14,3’ü tek başına, yüzde 5,6’sı 3-4 kişilik gruplar halinde Türkiye’ye tatile geldi.

5 YILDIZLI OTELLER TERCİH EDİLDİ

Yaz tatilini Türkiye’de yapan Rusların yüzde 63,7’si 5 yıldızlı, yüzde 28,6’sı 4 yıldızlı, yüzde 7,9’u ise 3 yıldızlı otelleri tercih etti. Verilere göre, belirtilen dönemde Türkiye’de her şey dahil üç yıldızlı otellere Rusya’dan tur paketi fiyatı iki kişi için ortalama 52 bin 100-54 bin 200 Ruble, 4 yıldızlı otellerde 61 bin 700-71 bin 500 Ruble, 5 yıldızlı otellerde ise 83 bin 600-90 bin 700 Ruble olarak kaydedildi. Rusya içi turlarda ise 3 yıldızlı otellerde "oda ve kahvaltılı" fiyatı ortalama 50 bin 100 Ruble, her şey dahil fiyatı 73 bin 400 Ruble, 4 yıldızlı otellerde 60 bin 900-81 bin 600 Ruble, 5 yıldızlı otellerde 86 bin 400-114 bin 800 Ruble seviyesinde.

TÜRKİYE UCUZLADIKÇA UCUZLADI

Böylece Rusya’da 3-4 yıldızlı otellerin fiyatları, Türkiye’deki her şey dahil otellerin ulaşım dahil tur paketi fiyatlarıyla neredeyse aynı rakama gelirken, Rusya’da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı ise Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin Ruble daha pahalı oldu.

'OLUMSUZLUKLAR FAZLA'

İstatistikleri değerlendiren Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bölge bölge baktığımızda bu olabilir. Fiyatlarda lokasyonun önemi çok büyük. Kimi bölge ucuzdur, kimi bölge ise pahalıdır. Dünya üzerinde fiyat-kalite dengesi en uygun ülke Türkiye. Tabi ki bu bir gerekçe değil ama tesis sayısının fazla olması, Avrupa'daki olumsuzluklardan dolayı herkesin Rusya'ya yönelip fiyatlarda rekabet yaratması da bunda birer etken. Kısa sürede toparlanma yaşanacaktır" diye konuştu.