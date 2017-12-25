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Rusya'da rota değişti

Rusların Noel Tatili'ndeki gözde ülkeleri İsrail, BAE, Hindistan, Vietnam, Tayland ve Kuzey Kore oldu

Rusya'da rota değişti

Rusların Noel Tatili'ndeki gözde ülkeleri İsrail, BAE, Hindistan, Vietnam, Tayland ve Kuzey Kore oldu

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:40
Rusya'da rota değişti
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VTSIOM'DAN yapılan açıklamada "Rus halkı için ev, yeni yıla girmek için en geleneksel yer olmaya devam ediyor. Halkın yüzde 78'i yeni yılı evinde geçirmeyi planlıyor" denildi. Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) daha önce yaptığı açıklamada, Rus halkının yeni yıl tatili için yurt içinde en fazla Soçi, Moskova, St. Petersburg, Veliki Novgorod ve Noel Baba'nın doğum yeri olarak bilinen Veliki Ustyug'a gitmeyi planladığını belirtmişti. Haberrus'ta yer alan habere göre, yurt dışında ise, İsrail, BAE, Hindistan, Vietnam, Tayland ve Kuzey Kore en çok ziyaret edilmek istenen ülkeler oldu.
10 GÜNLÜK NOEL TATİLİ
Rusya'da yıl içerisinde yapılan en uzun tatil olan Noel, bu yıl da 30 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Şubat ayının 23, 24 ve 25'inci günleri ile Mart ayının 8,9,10 ve 11'inci günleri de Rusya'da resmi tatil olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
IsrailBAEHindistanVietnamTayland
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