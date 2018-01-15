'Rusya'da endişeye gerek yok'

AKDENİZ Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, son 3 yılda bazı bakanlıklar nezdinde bu tür kararlar alındığını, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın bu kararının da yeni olmadığını savundu. Sakin ve soğukkanlı olunması tavsiyesinde bulunan Erkan Yağcı, şöyle dedi: "Ortada özel bir durum yok. Son üç yıldır bu tür kararlar alınıyor. Geçen yıl Antalya olarak Rusya pazarında yaklaşık 3.8 milyon turist sayısıyla tarihin en yüksek rakamına ulaştık. Bu yılki beklentimiz ise bu rakamları koruyup gelirleri artırmak. Rusya pazarı bizim çok önemli, kaynak pazarımız. Bugüne kadar olduğu gibi 2018 ve sonraki yıllar içinde Türkiye ve Antalya turizmi için çok önemli bir pazar konumuna sahip olacak." Geçen 2017 yılı için Antalya olarak 4 milyon, Türkiye içinse 5 milyon Rus turist hedefi konuşulduğunu, Antalya'da 3.8 milyona, Türkiye'de de yaklaşık 4.6 milyona ulaşıldığını anlatan Yağcı "Rusya, Türkiye'deki bu önemli konumunu önümüzdeki yıllarda da koruyacaktır ve turizmde kilit rol üstlenmiştir" dedi.

