'Rusya'da 2015'i solladık'

ANTALYA'DA gerçekleşen Starway Turizm Ödülleri 2017 etkinliğinde Türkiye’nin Rusya pazarındaki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Coral Travel Ticari Müdürü Ercüment Ünalan, 2017 yılının çok başarılı geçtiğini belirterek 2018 yılına ilişkin beklentilerini anlattı.

'2015’İN ÜZERİNE ÇIKILDI'

Ünalan, "Rusya, Türkiye'ye tur satışlarına yeniden başladıktan sonra daha geçen yıl turist akınının yeniden canlanacağı anlaşılmıştı. 2017'nin başından bu yana erken rezervasyonda, ardından da satışlarda iyi sonuçlar elde ettik. Başlarda Türkiye'nin 2015 rakamlarını yakalayacağını tahmin ediyorduk ancak gelinen noktada 2015'in yüzde 15 üzerine çıktık" dedi.

'RUS EKONOMİSİ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇİYOR'

Rus ekonomisinin istikrara kavuştuğunu, döviz kurunun sabit bir trende oturduğunu da kaydeden Ünalan sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki sene Rusya'dan gelecek turist sayısında ne kadarlık bir artış olacağını söylemek zor. 2017'ye kıyasla yüzde 15'lik bir artış olabilir. Ancak turizm birçok etkene bağlı, bu nedenle yaptığım tahmin gerçekleşmeyebilir."