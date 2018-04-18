Rusya'da 1 numarayız

RUSLARIN yaz tatilinden sonra en fazla yurt dışına çıktığı dönem olan mayıs ayı tatiline iki hafta kaldı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamaya göre Türkiye, Ruslar için Mayıs tatilinin en popüler destinasyonu oldu. Ulusal haber servisi NSN'de basın toplantısı düzenleyen ATOR Başkanı Maya Lomidze, Mayıs tatili için erken rezervasyonların 2 ay önce başladığını, iç turizme olan talebin yüzde 20 oranında arttığını söyledi. Yurt dışı taleplerinde ise, en popüler ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Lomidze, "Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs, İspanya, Bulgaristan, BAE ve Yunanistan da en çok tercih edilen ülkeler arasında" dedi.

'EN UYGUN ÜLKE TÜRKİYE'

Uzmanlar en popüler gidiş tarihin 28 Nisan olduğunu ve 2 kişilik 1 haftalık kahvaltı dahil tur paketlerinin 38-40 bin rubleye yani 618-650 dolara satıldığını belirtti. Aynı şartlarda Yunanistan'ı ziyaret etmenin maliyetinin ise 98 bin ruble olduğu, bunun da bin 593 dolara tekabul ettiğini ifade ettiler. Lomidze'nin ifadelerine göre Türkiye, kişi başı 25 bin ruble (406 Dolar) ortalama fiyat ile en uygun 5 destinasyon arasında yer alıyor. Tatilini yurt içinde yapmak isteyen Rus vatandaşları için ise en uygun yer Kırım oldu. Lomidze ayrıca, paket turları tercih edenlerin yüzde 55'inin tercihinin Türkiye'den yana olduğunu söyledi.