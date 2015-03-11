Rus'un kimlikle girişine destek

RUSYA'DA yaşanan ekonomik krizin Türkiye'ye yansımalarının azaltılması için alınan tedbirler kapsamında Rusların Türkiye'ye pasaport yerine kimlikleriyle giriş yapabilmeleri için başlatılan çalışma, turizm sektörü temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'ye en fazla seyahat eden milletlerin başını çeken Ruslar, son iki ayda yerini Almanlara bıraktı. Rusya'da yaşanan "ruble" krizine karşı geliştirilen tedbirler arasında Rusların Türkiye'ye kimlikleriyle seyahat edebilmeleri de yer alıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamaları, turizm sektörü temsilcileri tarafından da olumlu bulundu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü temsilcileri olarak kendilerinin bu yönde teklifte bulunduklarını, hükümetin de teklif üzerinde önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Rusya'da pasaport almanın kolay olmadığını ifade eden Ayık, "Rusların kimlikleriyle seyahat edebilmeleri daha kolay olacaktır. Rusya'da yaşanan krize karşı alınacak tedbirlerden biri de bu. Talebimiz doğrultusunda neticelendiği takdirde Rus turist artacaktır" dedi. Turizm işletmelerinin gerek pazarlama, gerek tanıtım konularında her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirten Ayık "Bu yıl ciddi bir sıkıntı gözüküyor. Rus turist konusunda henüz net tabloyu göremiyoruz. Avrupa Birliği pazarı çok kaygı vermiyor ama Rusya pazarında kaygılarımız devam ediyor" diye konuştu.

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TURİZME KATKISI