Rus'un kimlikle girişine destek

11 Mart 2015 Çarşamba 06:38
RUSYA'DA yaşanan ekonomik krizin Türkiye'ye yansımalarının azaltılması için alınan tedbirler kapsamında Rusların Türkiye'ye pasaport yerine kimlikleriyle giriş yapabilmeleri için başlatılan çalışma, turizm sektörü temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'ye en fazla seyahat eden milletlerin başını çeken Ruslar, son iki ayda yerini Almanlara bıraktı. Rusya'da yaşanan "ruble" krizine karşı geliştirilen tedbirler arasında Rusların Türkiye'ye kimlikleriyle seyahat edebilmeleri de yer alıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamaları, turizm sektörü temsilcileri tarafından da olumlu bulundu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü temsilcileri olarak kendilerinin bu yönde teklifte bulunduklarını, hükümetin de teklif üzerinde önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Rusya'da pasaport almanın kolay olmadığını ifade eden Ayık, "Rusların kimlikleriyle seyahat edebilmeleri daha kolay olacaktır. Rusya'da yaşanan krize karşı alınacak tedbirlerden biri de bu. Talebimiz doğrultusunda neticelendiği takdirde Rus turist artacaktır" dedi. Turizm işletmelerinin gerek pazarlama, gerek tanıtım konularında her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirten Ayık "Bu yıl ciddi bir sıkıntı gözüküyor. Rus turist konusunda henüz net tabloyu göremiyoruz. Avrupa Birliği pazarı çok kaygı vermiyor ama Rusya pazarında kaygılarımız devam ediyor" diye konuştu.
SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TURİZME KATKISI
Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da Türkiye ile Gürcistan arasında nüfus cüzdanı ile seyahat etme anlaşması bulunduğunu, aynı anlaşmanın Ruslar için de geçerli olabileceğini dile getirdi. Bu uygulamanın sadece bu yılki krizde değil, tüm yıllar açısından turizme olumlu etki oluşturacağına işaret eden Hacısüleyman "Kimlikle giriş turizme önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Uygulamaya geçilirse turizm sektörü gerçekten mutlu olacak" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 12:44