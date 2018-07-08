Rusların, Türkiye paket tur fiyatları Temmuz ayında zirveyi görecek!

Nihayet Başlamayan Turizm sezonu başladı… Dünya kupası, seçim, petrolün artması gibi nedenlerden dolayı turizm sektöründe beklenen doluluk – fiyat beklentisi bir türlü gerçekleşmedi.

RUSLARIN 7 GECELİK TÜRKİYE PAKET TURLARI TEMMUZ AYININ ORTALARINDAN İTİBAREN EN YÜKSEK SEVİYE ÇIKACAK.

Hızlı fiyat artışını haber alamayan piyasa, zarar ediyor.

Rus pazarının borsaya benzediğine dikkat çeken uzmanlar dakikalık her şey değiştiğini, pazarın çok dinamik olduğunu, son dakika seyahate çıkacak Rusların evde valizlerin hazır beklediğini, charter uçuşlarla 12 saat sonrasına konaklayacağı otelin rezervasyonunu alabileceğini de belirtiler. Rus pazarının arz-talep dengesi bozuk olduğu için özelikle Türkiye’deki turizm profesyonellerince sürekli takip edilmekte. Moskova’da satışta olan yaklaşık 700 otelin fiyat ortalaması anlık değişiyor ve bu değişimler çok sert oluyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 18:07