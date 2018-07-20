Rusların tercihi yine Türkiye

RUSYA merkezli tatil sitesi tutu.ru üzerinden alınan yaz tatili turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Yunanistan izledi.Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı. Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.