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Rusların neden Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıktı

Rusya'da yapılan araştırmaya göre, Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı çıktı

Rusların neden Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıktı

Rusya'da yapılan araştırmaya göre, Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı çıktı

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:10
Rusların neden Türkiye'yi tercih ettiği ortaya çıktı
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RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusyalı turistlerin tüketim önceliklerini inceledi.  Türkiye'deki turizm sektörü temsilcileri için büyük önem taşıyan araştırmada, Ocak-Haziran 2017 döneminde  Türkiye tur paketleri ile  Rusya içi turların fiyatları karşılaştırıldı.  Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı  Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.

YÜZDE 40'I İKİ KİŞİ GELİYOR

Bu senenin ilk yarısında  Türkiye'ye giden Rusyalı turistlerin yüzde 40'ı iki kişi olarak tatil yaparken, yüzde 33,9'unu çocuklu aileler oluşturdu. Rusyalı turistlerin yüzde 14,3'ü tek başına, yüzde 5,6'sı 3-4 kişilik gruplar halinde  Türkiye'de tatile gitti.

YÜZDE 63.7'Sİ 5 YILDIZLI OTEL İSTİYOR

Yaz tatilini  Türkiye'de yapan Rusyalıların yüzde 63,7'si 5 yıldızlı, yüzde 28,6'sı 4 yıldızlı, yüzde 7,9'u 3 yıldızlı otelleri tercih etti.

Sitenin verilerine göre, belirtilen dönemde  Türkiye'de her şey dahil üç yıldızlı otellere  Rusya'dan tur paketi fiyatı iki kişi için ortalama 52 bin 100-54 bin 200 ruble (3 bin 73 TL- 3 bin 200 TL), 4 yıldızlı otelllerde 61 bin 700-71 bin 500 ruble (3 bin 640- 4 bin 218), 5 yıldızlı otellerde 83 bin 600-90 bin 700 ruble (4 bin 932 TL-5 bin 351 TL) olarak kaydedildi.

TÜRKİYE HER AÇIDAN DAHA UYGUN

Rusya içi turlarda ise 3 yıldızlı otellerde "oda ve kahvaltılı" fiyatı ortalama 50 bin 100 ruble (2 bin 955 TL), her şey dahil fiyatı 73 bin 400 ruble (4 bin 330 TL) , 4 yıldızlı otellerde 60 bin 900-81 bin 600 ruble (3 bin 593 TL- 4 bin 814 TL) , 5 yıldızlı otellerde 86 bin 400-114 bin 800 ruble (5 bin 97 TL-6 bin 773 TL) seviyesinde

Böylece  Rusya'da 3-4 yıldızlı otellerin fiyatları,  Türkiye'deki her şey dahil otellerin ulaşım dahil tur paketi fiyatlarıyla neredeyse aynı rakama gelirken,  Rusya'da 5 yıldızlı otellerin sadece kahvaltı ve oda fiyatı ise  Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin her şey dahil fiyatından ortalama 3 bin ruble daha pahalı oldu.

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