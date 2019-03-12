Rusların istikameti Türkiye

TÜRKİYE’NİN iki büyük pazarından biri olan Rusya’nın en önemli turizm fuarı MITT Moskova 26. kez kapılarını açtı. 14 Mart’a kadar devam edecek olan fuarda, Rusya pazarından turist almaya çalışan ülkeler tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Fuarda Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil ediyor. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran ve yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 2018 verilerine göre 147 milyon nüfusa sahip Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan fuarın Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarları için büyük önem taşıdığını söyledi. Fuar geçtiğimiz yıl 90 ülkeden 22 bin 777 turizm profesyonelini ağırlamıştı.

‘MART AYI DURGUN SEYREDİYOR’

Rusların yurtdışı çıkış sayısında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artış olduğunu söyleyen Dahaoğlu, “Türkiye’ye ise 4 milyon 907 bin kişi gelerek bir önceki yıla göre yüzde 24,4 artış gerçekleşti. Intour yetkilisi Burcu Yörü ile yapmış olduğumuz görüşmede rezervasyon rakamlarının geçen yıla göre yüzde 10 arttığı, fakat mart ayında satışların biraz durgun geçtiği bilgisini aldık. Türkiye’nin tüm pazarlarında olduğu gibi Rusya’da da rezervasyonlar çok iyi durumda” dedi. Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu da BDT ülkelerinden geçen sene 1 milyon kişiyi Türkiye’ye taşıdıklarını, şu anda da rezervasyonların iyi gittiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 16:19