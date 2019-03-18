'Ruslarda erken rezervasyonda yüzde 15 artış oldu'

MATSO, bu yıl 26'ncı defa düzenlenen bölge ve Türkiye için en önemli pazarlardan birisi olan MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Manavgat- Side destinasyonunu tanıtmak amacıyla stant açtı. Fuar boyunca stantta görevli MATSO personeli tarafından Manavgat- Side destinasyonunda rüya gibi tatil yapılabileceği anlatılarak, ziyaretçilere Manavgat'ı tanıtan çeşitli argümanlar hediye edildi. MATSO'nun Manavgat- Side standı fuar boyunca açık kaldı. MATSO'nun standını Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere ATSO Başkanı Davut Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile turizm profesyonelleri, tatilciler ve tur operatörleri ziyaret etti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, fuarın bölge turizmi adına önemine değinerek, fuarda bölge destinasyonlarına daha fazla ilgi olduğunu ve fuarın verimli geçtiğini söyledi. Bu yılın ilk 3 ayında geçen yıla oranla erken rezervasyonlarda, Rus turist sayısında yüzde 15 artış olduğunu kaydeden Başkan Boztaş, "Türkiye'nin turistlere sunduğu imkan ve kalite rakip pazarlarda yok. Rakip pazarlardan ülkemize bariz bir geçiş olduğunu görüyoruz. Yılbaşından bu yana geçen yıla oranla Rus turistler tarafından yapılan erken rezervasyonlarda yüzde 15 artış yaşandı. Buna paralel olarak gelirimizde artış bekliyoruz" dedi.