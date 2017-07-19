Ruslar Türkiye'yi güvenli buluyor

ANKET, Rusya halkının, ABD’yi ve AB ülkelerini bu açıdan Türkiye'den daha tehlikeli gördüğünü gösterdi. TürkRus'ta yer alan habere göre, FOM adlı kamuoyu araştırmaları şirketinin anketin katılan Rusya vatandaşlarının yüzde 16’sı bugün terör riskinin en yüksek olduğu ülkenin Fransa olduğunu söyledi. Anket katılımclarının yüzde 13’ü Almanya’da, yüzde 14’ü AB ülkelerinin genelinde, yüzde 14’ü Rusya’da, yüzde 12’si Suriye ve Ukrayna’da, yüzde 11’i ABD’de terör eylemlerinin yaşanma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

Türkiye’de terör tehdidinin yüksek olduğu fikrindeki Rusya vatandaşlarının oranı ise ankete yüzde 8 olarak yansıdı.

Ankete göre Rusyalıların yüzde 56’sı, kendi ülkelerinde terör eylemleri yaşanma ihtimalinden dolayı endişe duyuyor.

